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İstanbul Fetih Yıl Dönümü Kutlu Olsun

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

İstanbul Fetih Yıl Dönümü Kutlu Olsun

29 Mayıs 2022 Pazar 14:36

 Bu gün 29 Mayıs 2022 Fatih ve fetih ruhu Belgesel tadında İstanbul’un Fethi yıl dönümünü Fatihin 3 Mayıs 1481 yılın da ebediyete göç ettiği Gebze Hünkar çayırından kutluyoruz.  Hünkar çayırı İle ilgili daha önce Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan İle  Gebzeli olan iletişim başkanı  sayın Fahrettin Altuna hitaben Gebze gazetesinde  www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan açık mektubunuz 

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=36668

TeknoFest bir gün Gebze Hünkar Çayırında yapılması istek ve ümidi ile Ilim Kültür Tarih ve Teknoloji  Vakfı  www.iktav.com kültür hizmeti olarak hazırladığımız Fatihin Gençlere rol model hayatı Belgeselimiz ile sizleri Hünkar Çayırından  baş başa bırakıyoruz 
https://m.youtube.com/watch?v

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Hünkar Çayırı millet bahçesi söyleşisi

https://www.youtube.com/watch?v=j6Ln3oYyH4Q




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