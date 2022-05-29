İstanbul Fetih Yıl Dönümü Kutlu Olsun

Bu gün 29 Mayıs 2022 Fatih ve fetih ruhu Belgesel tadında İstanbul’un Fethi yıl dönümünü Fatihin 3 Mayıs 1481 yılın da ebediyete göç ettiği Gebze Hünkar çayırından kutluyoruz. Hünkar çayırı İle ilgili daha önce Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan İle Gebzeli olan iletişim başkanı sayın Fahrettin Altuna hitaben Gebze gazetesinde www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan açık mektubunuz



http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=36668



TeknoFest bir gün Gebze Hünkar Çayırında yapılması istek ve ümidi ile Ilim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı www.iktav.com kültür hizmeti olarak hazırladığımız Fatihin Gençlere rol model hayatı Belgeselimiz ile sizleri Hünkar Çayırından baş başa bırakıyoruz