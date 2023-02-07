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İstanbul Havalimanı’na gelen gönüllülerin deprem bölgelerine gidişi sürüyor

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 depremle sarsıldı. Depremin hissedildiği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesine gidip destek olmak isteyen binlerce gönüllünün İstanbul Havalimanı’ndan bölgelere gidişi sürüyor.

İstanbul Havalimanı'na gelen gönüllülerin deprem bölgelerine gidişi sürüyor

07 Şubat 2023 Salı 13:42

  Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine gitmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Gönüllüler, depremin meydana geldiği sabahın ilk saatlerinden bu yana bölgelere gidip depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Gönüllülerin bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılmasının yanında depremzedelere ihtiyaç malzemesi de götürüyor. Başta, Kahramanmaraş,  Adana, Hatay olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek isteyen binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'nda toplanıp yolcu uçaklarıyla bölgelere gidiyor. 
  Depremzedelere yardım etmek için havalimanına gelen AFAD gönüllüsü Yiğit Yüksel, ‘’Şu anda 18.40’da uçuşumuz var Gaziantep’e gideceğiz oradan Hatay’a geçme ihtimalimiz var. 48 saat kuralı da geçti. Orada soğukta kalan insanlara AFAD vesilesiyle yardıma gidiyor bulunmaktayız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Sağ olsunlar’’ diye konuştu. 
  Havalimanında bulunan bir diğer gönüllü Ediz Bekçi, “İlk görevim Gaziantep'e en erken saatte ulaşıp depremzedelere o enkazın altındaki insanlara yardım etmek. Başka hiçbir hedefim yok. Şu andaki tek hedefim o. Sizin gibi güzel arkadaşlardan Allah razı olsun insanlara bunları ulaştırıyorsunuz, herkesin bilgisi olsun. Gerçekten oradaki insanların şu günlerde şu soğukta, enkaz altındaki insanların bize çok ihtiyacı var. En kısa zamanda gitmek istiyoruz tüm Türkiye'nin başı sağ olsun”’ ifadelerini kullandı. 
  İstanbul Havalimanı’ndaki, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele servisi (ARFF ) bünyesinde daha önce bu işin eğitimini aldığını belirten ve gönüllü olarak deprem bölgesine gidecek olan Hüseyin Yaşar, “ AFAD ile birlikte koordineli çalışmış bir ekiple birlikte onlara dahil olarak muhtemelen onların koordinesinde Adana bölgesinde gösterilecek yerde çalışmalarımıza başlayacağız. Ayrıca burada birde gönüllü bir ekip var şu anda sayısını bilemiyorum ama İGA çalışanlarının katılacağı bir organizasyon olacak.20 kişilik profesyonel bir ekiple çalışmaya dahil olacağız’’ dedi. 


İHA
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