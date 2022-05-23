İstanbul'dan Hatay'a Fotoğraflarla Devri Alem

Uçağımız Sabiha gökçen havalimanından kalktıktan sonra Tuzla. Çayırova. Ve Gebze’yi fotoğraflarla görüntüledi

Bölgemiz her şeye rağmen yeşil şehir merkezlerimiz tam anlamı İle beton yığını olmuş Gebze bölgesindeki taş ocakları cehennem çukuru gibi korkunç durumda olduğunu gösterdi



Gazeteci İsmail Kahraman ;





"Gebze merkezin den Karamürsel sahillerine Osmangazi köprüsünün üstünden geçerken 43 yıl önce ilk kez Gebze’ye geldiğim yılları düşündüm

Karamürsel ve Yalova sahilleri. Tersanelerle kapanmış bir zamanlar bir çok meyvenin ve sebzenin yetiştiği Yalova bölgesi sözde rantçı organize sanayi bölgesi organizatörleri tarafından kapatılmış. Vatandaşdan çok düşük fiyata topladıkları yerleri gerçek sanayicilere Gebze ve Dilovası’nda olduğu gibi çok yüksek fiyatlara satıp büyük rant vuracaklar. Gebze ve Dilıvası halkı. Bu tip OSB cilere haklarını helal etmiyorlar





Samanlı dağlarının muhteşem manzarası eşliğinde Sakarya nehri havzası. Kütahya ve Konya semalarında uçağımız bir kartal gibi süzülerek katlı Toros dağlarını aşıp Adana’ya gelirken Anadolu’nun Kıraç ve çöle dönen manzarası karşısında endişe ediyorum

Bereketli. Çukurova. Seyhun ve Ceyhan nehirlerine el sallayıp. Türk tarihinin tapu senedi olan Seyhun ve Ceyhun yani Amuderya ve Siriderya nehirlerini düşünüp Maveraünnehir bölgesi Oğuz illerinde çektiğim belgeselcilik anılarımı düşündüm.

Daha önce Dünyamız ve Ülkemiz çöl olmasın belgeselini çektiğim Adana Karatsş bölgesi deki kumulları Seyir ederek İskenderon körfezine açılırken sizleri çölleşme Ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü ile ortaklaş ve Çukurova bölgesinde. Kumlularda Çektiğim Ülkemiz ve dünyamız çöl olmasın belgeseli ile baş başa bırakıyor biz Hatay a doğru yolumuza devam ediyoruz."



Dünyamız Çöl Olmasın Belgeselimiz