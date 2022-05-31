İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde anlamlı konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu yıl sonu konserini Türk ve dünya tarihi açısından son derece önemli bir günün akşamında gerçekleştirdi. Konserin, 1453 İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümüne denk gelmesi etkinliğe anlam kattı. Dini Musiki Topluluğu, konserin sonunda vatandaşlar için Fetih Marşı’nı seslendirdi.

ESERLERİ BAŞARI İLE SESLENDİRDİLER





Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’nin şefliğini yaptığı Dini Musiki Topluluğu’nun yılsonu konseri SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirildi. Koro konserde tasavvuf musikisinin birbirinden önemli eserlerini başarı ile seslendirdi.





“ONU FETHEDEN KOMUTAN NE GÜZEL KOMUTANDIR”











Konserin sonunda bir konuşma yapan Şef Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, öncelikle olarak konuklara yılsonu konserine katıldıkları için teşekkür etti. Konserin gerçekleştirildiği güne dikkat çeken Prof. Dr. Turabi, “Bugün İstanbul’un, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethinin 569. yıl dönümünü kutluyoruz. Hadis-i şerifte, ‘Konstantiniyye elbet fetih olunacaktır. Onu fetheden emir ne güzel emir, onu fetheden asker ne güzel asker’ deniyor. Bu büyük günün akşamında konserimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük zaferimizi kutluyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın, onun muzaffer askerinin ruhları şad olsun, Allah rahmet eylesin” dedi.





KORO, FETİH MARŞI’NI VATANDAŞLARLA SESLENDİRDİ





Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu daha sonra konuklar için Fetih Marşı’nı seslendirdi. Marşa, konsere katılan vatandaşlar da büyük bir coşkuyla eşlik etti.





