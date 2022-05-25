İSU 2021'de 625 milyon TL yatırım yaptı

GELİR BÜTÇESİ YÜZDE 105

Genel Kuruldan önce CHP tarafından 3 önerge verildi. Kartepe Eşme’de bulunan maden deresinde toprakta yaşanan akmalarla ilgili derenin ıslah edilmesi istendi. Aynı zamanda öğrencilerin su faturalarına destek verilmesini isteyen CHP’liler İSU’nun kiralık araçları ile ilgili önerge verdi. Önergelerden sonra İSU Genel Müdürü Ali Sağlık 2021 yılı faaliyet raporu ile ilgili bilgi verdi. İSU’nun 2021 yılı gelin bütçesinin 1 milyar 108 milyon olarak tahmin edildiğini 1 milyar 166 milyon olarak gerçekleştiğini söyleyen Sağlık, “Gelir bütçesinde gerçekleşme yüzde 105’tir.





İHSANİYE BARAJI TÜNELİ İHALE EDİLDİ

Gider bütçesini ise 1 milyar 316 milyon olarak tahmin ederken 1 miyar 283 milyon olarak gerçekleşti. Gerçekleşme oranı yüzde 97 oranında. Şu anda barajlarımız dolu. İhsaniye Barajı tamamlandı ve su tutmaya başladı. İhsaniye barajında 20 kilometrelik iletim hattı içinde 2 bin 764 metre tünel yapılması gerekiyordu. İhaleyi DSİ yaptı ve yer teslimi yapıldı. Şu anda atık sularımızı yüzde 100 arıtıyoruz. Enerji giderlerimiz çok yüksek. Bu konuda çalışma yapıyoruz. 2021 yılında 20 milyon enerji ürettik. Bu kurumun ihtiyacının yüzde 16,3’ünü karşılıyor. 2021 yılında stratejik planımızda yer alan çalışmaları yüzde 90’nı yaptık.



İLÇE İLÇE ANLATTI

İlçelerde yaptığımız çalışmaları kalem kalem anlatacağım. Gebze’de 38 mahallede 45,2 milyon liralık, Darıca’da 12 mahallede 62,4 milyonluk, Çayırova’da 9 mahallede 6 milyon liralık Dilovası’nda 11 mahallede 9,6 milyon lira yatırım yaptık. Körfez’de 35 mahallede 86 milyon liralık, Derince’de 14 mahallede 123 milyon liralık, İzmit’e 92 mahallede 66,4 milyon liralık, Kandıra’da 79 mahallede 40,6 milyon liralık, Kartepe’de 32 mahallede 54,8 milyon liralık, Başiskele’de 37 mahallede 48,3 milyon liralık, Gölcük’te 49 mahallede 50,4 milyon liralık Karamürsel’de 25 mahallede 32,7 milyon liralık yatırım yaptık. 2021 yılında Kocaeli genelinde 433 mahallere toplam 625,4 milyonluk yatırım yaptık.





