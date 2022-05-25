GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İSU 2021'de 625 milyon TL yatırım yaptı

İSU’nun 2022 yılı ilk genel kurulunda 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Faaliyet raporunda ilçe ilçe yapılan yatırımları anlatan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, 2021 yılında 433 mahallede 625 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi.

İSU 2021'de 625 milyon TL yatırım yaptı

25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:38

 Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İSU’nun 2022 yılı birinci olağan genel kurulu Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleşen genel kurulda 9 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı. İSU Genel Kurulu'nda 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. CHP’nin muhalefet şerhi koyduğu faaliyet raporunda 2021 yılında Kocaeli genelinde 433 mahallede toplam 625 milyon yatırım yapıldı.
GELİR BÜTÇESİ YÜZDE 105
Genel Kuruldan önce CHP tarafından 3 önerge verildi. Kartepe Eşme’de bulunan maden deresinde toprakta yaşanan akmalarla ilgili derenin ıslah edilmesi istendi. Aynı zamanda öğrencilerin su faturalarına destek verilmesini isteyen CHP’liler İSU’nun kiralık araçları ile ilgili önerge verdi. Önergelerden sonra İSU Genel Müdürü Ali Sağlık 2021 yılı faaliyet raporu ile ilgili bilgi verdi. İSU’nun 2021 yılı gelin bütçesinin 1 milyar 108 milyon olarak tahmin edildiğini 1 milyar 166 milyon olarak gerçekleştiğini söyleyen Sağlık, “Gelir bütçesinde gerçekleşme yüzde 105’tir.

İHSANİYE BARAJI TÜNELİ İHALE EDİLDİ

Gider bütçesini ise 1 milyar 316 milyon olarak tahmin ederken 1 miyar 283 milyon olarak gerçekleşti. Gerçekleşme oranı yüzde 97 oranında. Şu anda barajlarımız dolu. İhsaniye Barajı tamamlandı ve su tutmaya başladı. İhsaniye barajında 20 kilometrelik iletim hattı içinde 2 bin 764 metre tünel yapılması gerekiyordu. İhaleyi DSİ yaptı ve yer teslimi yapıldı. Şu anda atık sularımızı yüzde 100 arıtıyoruz. Enerji giderlerimiz çok yüksek. Bu konuda çalışma yapıyoruz. 2021 yılında 20 milyon enerji ürettik. Bu kurumun ihtiyacının yüzde 16,3’ünü karşılıyor. 2021 yılında stratejik planımızda yer alan çalışmaları yüzde 90’nı yaptık.

İLÇE İLÇE ANLATTI

İlçelerde yaptığımız çalışmaları kalem kalem anlatacağım. Gebze’de 38 mahallede 45,2 milyon liralık, Darıca’da 12 mahallede 62,4 milyonluk,  Çayırova’da 9 mahallede 6 milyon liralık Dilovası’nda 11 mahallede 9,6 milyon lira yatırım yaptık. Körfez’de 35 mahallede 86 milyon liralık, Derince’de 14 mahallede 123 milyon liralık, İzmit’e 92 mahallede 66,4 milyon liralık, Kandıra’da 79 mahallede 40,6 milyon liralık, Kartepe’de 32 mahallede 54,8 milyon liralık, Başiskele’de 37 mahallede 48,3 milyon liralık, Gölcük’te 49 mahallede 50,4 milyon liralık Karamürsel’de 25 mahallede 32,7 milyon liralık yatırım yaptık. 2021 yılında Kocaeli genelinde 433 mahallere toplam 625,4 milyonluk yatırım yaptık.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZESİAD, Genel Kurul Yapıyor GEBZESİAD, Genel Kurul Yapıyor
Enflasyon Beklentisi Yüzde 57.92’ye Çıktı Enflasyon Beklentisi Yüzde 57.92’ye Çıktı
Kaymakam Güler’den Sergi Açılışı Kaymakam Güler’den Sergi Açılışı
Kiralar il il mercek altına alınacak Kiralar il il mercek altına alınacak
"Hedefe ulaşmamız için daha fazla çalışmalıyız"
Binali Yıldırım Darıca'ya geliyor Binali Yıldırım Darıca'ya geliyor
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

GEBZESİAD, Genel Kurul Yapıyor
2022 Yılının başında kurulan GEBZESİAD, ilk genel kurul toplantısını 26 Mayıs Perşembe günü Gebze...

Haberi Oku