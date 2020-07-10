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İSU’dan dolandırıcılara kanmayın uyarısı

İSU Genel Müdürlüğü’nün ismi ile su arıtma cihazı satmaya çalışan art niyetli kişilere karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı

İSU'dan dolandırıcılara kanmayın uyarısı

10 Temmuz 2020 Cuma 12:31

Kocaeli’nin muhtelif bölgelerinde su arıtma cihazı pazarlayan bazı kişiler İSU Genel Müdürlüğü tarafından gönderildiğini ifade ederek su arıtma cihazı satmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak abonelerimize ülkemizin en kaliteli içmesularından bir tanesini sağlıyoruz. "Kocaeli'de su musluktan içilir" ilkesi ile vatandaşlarımıza ve çevremize hizmet veriyoruz. Ülkemizin en kaliteli içilebilir şebeke suyumuzun kalitesini korumak için her ay farklı noktalardan 1000’in (bin) üzerinde numune alarak Uluslararası Akredite Merkez Laboratuvarımızda 20000(Yirmibin) analiz ile kontrol altında tutuyoruz.

 

İSU Genel Müdürlüğü olarak ev ve işyerlerine hiçbir şekilde su arıtma cihazı satmak amacıyla eleman göndermiyoruz. Gelen kişiler hırsızlık için yer tespiti veya cihaz satmak için gelmiş olabilir. İSU adını kullanarak ev ve işyerlerine gelen kişilere karşı vatandaşlarımız duyarlı olmalıdır. Şüpheli durumlarda İSU Genel Müdürlüğü’nün 7 gün 24 saat faaliyet gösteren Alo 185 Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmelidir. Gelenlerin kimlik ve bilgileri fotoğrafları çekilerek Kurumumuza bildirilmesi halinde bu tür art niyetli kişiler için de suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Sürekli olarak kontrol altında bulundurarak gözümüz gibi baktığımız içme suyumuzu, gönül rahatlığı ile doya doya içebilir ve her türlü ihtiyaçlarınızda kullanabilirsiniz.

Unutulmamalıdır ki “Kocaeli’de Su Musluktan İçilir”

 

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