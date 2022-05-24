İSU’ya rekor nakit ödenek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi yarın Kocaeli Kongre Merkezinde yapılacak. Meclisin ikinci birleşiminden sonra İSU’nun 2022 yılı birinci olağan genel kurulu yapılacak. Saat 15.00’te başlayacak meclis toplantısında Büyükşehir’in kesin hesabı, Başiskele belediyesine ek bütçe ve Kartepe’ye yapılması planlanan Uluslararası Fuar alanı için alınan 321 dönümlük arazinin imar değişikliği görüşülecek. İSU’da ise faaliyet raporu, nakit sermaye artırımı görüşülecek.





KESİN HESAP KONUŞULACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde Büyükşehir’in 2021 yılı kesin hesap cetveli görüşülecek. CHP’nin eleştirilerinin olması beklenen kesin hesap cetveli ile ilgili görüşmelerin uzun sürmesi bekleniyor. Aynı zamanda mecliste Başiskele Belediyesi'nin merkezi idare, kira ve arsa satışlarından dolayı belediyeye gelen bütçenin ek bütçe olarak 2022 yılı tahmini bütçesine eklenmesi kararlaştırılacak.





FUAR ALANI GÖRÜŞÜLECEK

Büyükşehir Meclisinde İmar ve Bayındırlık komisyonunda yer alan gündemler arasında Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’de D-100 karayolu üzerinde Özdilek AVM ile Cengiz Topel Havaalanı arasında yer alan 321 dönüm arazide Uluslararası Fuar alanı yapılması için arazinin imar değişikliği gündeme gelecek. Mutlak tarım arazisi olan alanda fuar merkezi yapılması için kamu yararı kararı talebinde bulunacak olan Büyükşehir’in bu talebinin meclisten geçmesi bekleniyor.





MİLLET BAHÇESİ YENİDEN MECLİSTE

Mecliste aynı zamanda Gebze Eskihisar’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sit alanı ile ilgili yapılan imar değişikliği görüşülecek. Sit alanın sınırlarının küçültülmesi nedeniyle CHP’nin karara şerh koyması bekleniyor. Aynı şekilde İzmit Sulak alanı için de yapılan imar değişikliğine de CHP alanın küçültülmesi nedeniyle muhalefet şerhi koyması bekleniyor. Mahkeme tarafından imar planı iptal edilen Çayırova Millet Bahçesi için yapılan yeni imar değişikliği de meclise getirilecek.





45 MİLYON EK ÖDENEK