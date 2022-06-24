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İtalya'daki Helikopter Kazasında Yaşamını Yitiren İlker Uçak'ın Cenazesi Kocaeli'de Defnedildi

İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarından İlker Uçak'ın cenazesi, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi.

İtalya'daki Helikopter Kazasında Yaşamını Yitiren İlker Uçak'ın Cenazesi Kocaeli'de Defnedildi

24 Haziran 2022 Cuma 15:42


Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasında düzenlenen törenin ardından Yatırım Projeleri Müdürü Uçak'ın cenazesi, kara yoluyla Derince ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'ne getirildi.
Burada taziyeleri baba Muammer, anne Kadriye, kardeşleri İlknur, Serdar ve Serhat Uçak kabul etti.
Evli iki çocuk babası olan 44 yaşındaki Uçak'ın cenazesi, İshakçılar Camisi'nde cuma vakti kılınan namazın ardından Davulcular Mahallesi Mezarlığına defnedildi.
Törene, Uçak'ın ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı,  mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. 4 Türk, 2 Lübnanlı ile 1 İtalyan pilot bulunan ve enkazı 11 Haziran'da bulunan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.




AA
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