İYİ Parti Kocaeli depremzedeler için kan vermeye gitti

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, bugün gece saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen deprem nedeniyle bir mesaj yayınladı. “Sabah saatlerinden itibaren bölgedeki arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz” diyen Acur, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.

“DİLERİM BÖLGEDEN SÜREKLİ İYİ HABERLER ALIRIZ”

Acur yaptığı videolu açıklamada, “Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden yaraladı. Bizler Kocaeli’de 1999 depremini yaşamış, bu acıyı en iyi bilen kimseleriz. Sabah saatlerinden itibaren bölgedeki arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz. Maalesef can kayıpları mevcut. Çok sayıda bina yıkılmış durumda ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Başta Kahramanmaraş olmak üzere bu yıkıcı felaketten etkilenen Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Dilerim çok daha kötü, çok daha vahim bir tabloyla karşılaşmaz ve bölgeden sürekli iyi haberler alırız. Allah, milletimizin yardımcısı olsun.” İfadelerine yer verildi.

YÖNETİCİLER BİRLİKTE KAN VERDİ

Yapılan açıklamanın ardından İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur ve il yöneticiler, İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar, önceki dönem İl Başkanı Şanbaz Yıldız, önceki dönem İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve ilçe yöneticiyle birlikte Kızılay’a giderek depremzedeler için kan bağışında bulundu.