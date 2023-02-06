GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İYİ Parti Kocaeli depremzedeler için kan vermeye gitti

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, yayınladığı mesajda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Acur eski ve yeni yöneticilerle birlikte Kızılay’a giderek kan bağışında bulundu.

İYİ Parti Kocaeli depremzedeler için kan vermeye gitti

06 Şubat 2023 Pazartesi 20:53

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, bugün gece saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen deprem nedeniyle bir mesaj yayınladı. “Sabah saatlerinden itibaren bölgedeki arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz” diyen Acur, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.

“DİLERİM BÖLGEDEN SÜREKLİ İYİ HABERLER ALIRIZ”

Acur yaptığı videolu açıklamada, “Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden yaraladı. Bizler Kocaeli’de 1999 depremini yaşamış, bu acıyı en iyi bilen kimseleriz. Sabah saatlerinden itibaren bölgedeki arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz. Maalesef can kayıpları mevcut. Çok sayıda bina yıkılmış durumda ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Başta Kahramanmaraş olmak üzere bu yıkıcı felaketten etkilenen Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Dilerim çok daha kötü, çok daha vahim bir tabloyla karşılaşmaz ve bölgeden sürekli iyi haberler alırız. Allah, milletimizin yardımcısı olsun.” İfadelerine yer verildi. 

YÖNETİCİLER BİRLİKTE KAN VERDİ 

Yapılan açıklamanın ardından İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur ve il yöneticiler, İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar, önceki dönem İl Başkanı Şanbaz Yıldız, önceki dönem İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve ilçe yöneticiyle birlikte Kızılay’a giderek depremzedeler için kan bağışında bulundu. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş'ı arama çalışmaları devam ediyor Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili...
17 Ağustos depreminin en ağır bilançosunu yaşayan Gölcüklüler depremzedelere yardım elini uzattı 17 Ağustos depreminin en ağır bilançosunu yaşayan...
Depremlerin ardından 7 gün süreyle milli yas ilan edildi Depremlerin ardından 7 gün süreyle milli yas ilan...
Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı
Darıca Akak Arma Kurtarma Deprem Bölgesinde Darıca Akak Arma Kurtarma Deprem Bölgesinde
Darıca deprem bölgesi için seferber oldu Darıca deprem bölgesi için seferber oldu
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili...
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın bulunduğu binada arama...

Haberi Oku