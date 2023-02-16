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İZBAK ekipleri alkışlarla karşılandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sebebiyle afet bölgelerine giderek arama kurtarma çalışmalarına büyük katkı veren İzmit Belediyesi Arama Kurtarma (İZBAK) ekipleri şehre döndü. Ekipler alkışlarla karşılandı.

İZBAK ekipleri alkışlarla karşılandı

16 Şubat 2023 Perşembe 23:39

 Ekipler, yaklaşık 10 gün bölgede enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak amacıyla canla başla çalıştı. İZBAK bölgede geçen 10 günün ardından İzmit'e döndü. Ekibi, İzmit Belediyesi önünde Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca, Başkan Yardımcıları Seyhan Özcan, Cem Güler, koordinatörler ve çok sayıda personel alkışlarla karşıladı. Ekiplere çiçek takdim eden İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, "Çok kutsal bir görevi yerine getirdiniz. Sağ olun var olun, iyi ki varsınız. Böyle zor günlerde insanlarımızın yanlarında oldunuz" dedi. 
 İZBAK gönüllülerinden İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü personeli Sinan Fakir ise ilk günden itibaren bölgede canla başla çalıştıklarını belirterek, "Bölgede ciddi dostluklarımız oldu. Bölge halkının hepinize çok selamları var. Destekleriniz için de herkes teşekkür ediyor" dedi. 
 


İHA
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