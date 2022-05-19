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İzgören: Herkes alay ederken tarlanın ortasına dershane kurdum

Liderlik, iletişim ve kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören, tecrübelerini ve başarı hikayelerini 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda sevenleri ile paylaştı

İzgören: Herkes alay ederken tarlanın ortasına dershane kurdum

19 Mayıs 2022 Perşembe 13:08

 12. Kocaeli Kitap Fuarı söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda Türkiye’nin en seçkin yayınevi binlerce eseriyle yer alırken, 400'e yakın şair ve yazar da kitapseverlerle bir araya geliyor. Bu kapsamda 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nın 5. gününde yönetim modelleri, beden dili ve liderlik gibi konularda Türkiye’nin en başarılı isimleri arasında yer alan yazar Ahmet Şerif İzgören, girişimcilik konusundaki tecrübelerini salonu dolduran katılımcılar ile paylaştı.

 

"AMERİKALILARA TÜRK KAHVESİNİN KÜLTÜRÜNÜ ANLATIYORUZ"

Akçakoca Salonu'nda düzenlenen söyleşide konuları esprili bir dille anlatarak katılımcıları güldüren İzgören, Türk kahvesini Amerikalılar ile tanıştırdıklarını söyledi. Konuyla ilgili başarı hikayesini anlatan İzgören, "Türkiye'de 483 starbucks var. Patron Türk, çalışan Türk, müşteri Türk. Yani Türk, Türk'e kahve satıyor, parası Amerika'ya gidiyor. Ben hayatımda hiç söylenmedim ve hep başarıya odaklandım.  Bir arkadaşım ile Amerika'nın Bağdat Caddesi gibi olan bir yerinde Turkısh Coffee Lady adında bir yer açtık. Şu an orada Amerikalı, Amerikalıya kahve satıyor, parası Türkiye'ye geliyor. Fal bile bakıyoruz. Bizde kadınlar meraklı, Amerika'da ise erkekler. Onlara Türk kahvesinin kültürünü anlatıyoruz" dedi.

 

"TARLANIN ORTASINA DERSHANE AÇTIM"

Manisa Demirci'de gurur duyduğu bir projesinden bahseden İzgören, "Demirci'de bir tarla arazisinde ağaçlardan yerlere dökülmüş kayısı ve bademler görmüştüm. Bunları niye satmıyorsunuz dediğimde 'İlaç yok, dökülüyor' dediler. Bahsettiğim yer 25-30 yıldır hiç ilaç kullanılmamış bir arazi. Daha sonra o tarla arazisini satın aldım ve ortasına da dershane açtım. Biz o arazide organik tarım yapmaya karar verdik. Türkiye sadece geçen senenin ilk 6 ayında badem ithalatı için Amerika'ya 172 milyon dolar para ödemiş. Gıdanın müthiş geleceği var. Tarıma ve eğitime destek vermemiz lazım. Organik tarım danışmanı geliyor, köylüye eğitimler veriyor. Bu doğrultuda bölgedeki bin 300 çocuğa 5'er gün eğitimden geçirdik, 2 bin 500 badem fidanı yetiştirdik, köylüye badem ağaçları dağıttık" dedi.

 

"329 ÇİFTÇİ SERTİFİKALI ORGANİK TARIM YAPIYOR"

Katıldıkları bir yarışmada Türkiye'nin en iyi organik tarım çiftliği seçildiklerini ifade eden İzgören, "3 yıl önce Türkiye ve Almanya'nın en iyi organik tarım çiftliği yarışmasına girdik. Almanya'dan bin 300, Türkiye'den ise 200 çiftlik yarışmaya katıldı. Denetleme ve elemelerden sonra Almanya ve Türkiye'nin ilk 20'si çıktı ve bizim 3 yıllık çiftlik ilk 20'ye girdi. Daha sonra 20 çiftliği bir kez daha denetlediler ve çiftliğimiz bu kez Almanya'daki çiftlikleri geçti. Ankara'dan, "Türkiye'nin en iyi organik tarım çiftliği aldınız, Almanya'daki sonuçları da geçtiniz. Alman öğretim üyeleri nasıl başardılar diye sordular" şeklinde bir telefon aldım. Tabi benim gözlerim doldu. Onlara dedim ki, 'Herkes alay ederken tarlanın ortasına dershane kurdum. O yüzden oldu dedim. Şu an Demirci'de 329 çiftçi sertifikalı organik tarım yapıyor. Bölgedeki badem ağaç sayısı 4 kart arttı. Bir üretim tesisi kurmaya çalışıyoruz. Girişimcilik ve bilim merkezi de kurma planlarımız var. Anadolu'nun her yerinden gençleri getirip orada üretim ve girişimcilik üzerine eğitim vereceğiz" dedi.  İzgören söyleşinin ardından iş, yönetim ve kişisel gelişim konularında yazdığı kitaplarını okuyucuları için imzaladı.
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