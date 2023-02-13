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İzmit Belediyesi'nden depremzedelere eğitim ve psikolojik destek

İzmit Belediyesi, Kocaeli'ye gelen depremzedelere psikolojik, çocuklarına ise eğitim desteği verecek.

İzmit Belediyesi'nden depremzedelere eğitim ve psikolojik destek

13 Şubat 2023 Pazartesi 21:23

  İzmit Belediyesi, deprem felaketinden etkilenerek zorunlu olarak Kocaeli'ye gelmek durumunda kalan depremzedelere desteklerini sürdürüyor. Yardım çalışmalarının merkezi haline gelen Yunus Emre Kültür Merkezi, alınan karar sonrasında depremzede destek noktasına dönüştürüldü. Depremzede vatandaşlar buraya gelerek, başta gıda ve giyim olmak olmak üzere birçok konuda destek alabilecek. İzmit Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi’ne gelen depremzede vatandaşlar için uzmanlarca psikolojik destek, depremde mağdur olan çocuklar için ise okul öncesi öğretmenleriyle eğitim desteği verecek. Depremzedeler saat 10.00-20.00 saatleri aralarında Yunus Emre Kültür Merkezi’ne giderek, İzmit Belediyesi tarafından verilecek hizmetlerden faydalanabilecekler. 
 


İHA
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