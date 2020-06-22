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İzmit Körfezi'nden 128 metreküp atık toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı çevre ekipleri, bu ay içerisinde İzmit Körfezi'nden 128 metreküp atık topladı.

İzmit Körfezi'nden 128 metreküp atık toplandı

22 Haziran 2020 Pazartesi 22:03

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak derelerin taşmasına ve pek çok atığın İzmit Körfezi'ne akmasına yol açtı.

Görüntü ve çevre kirliliğine neden olan atıklar, sabah saatlerinden itibaren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı deniz süpürgeleri tarafından toplanmaya başlandı.

Körfezden yılda ortalama 450 metreküp atık toplanırken, bu miktar sadece haziran ayında 128 metreküp olarak gerçekleşti.

4 deniz süpürgesi ve 2 amfibik sulak alan taşıtıyla yapılan çalışmalar neticesinde temizlik çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Toplanan 24 metreküp atık, İZAYDAŞ tesislerine gönderildi.

- Atık ve kirli suların körfeze ulaşması önleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde kirliliğin önlenmesi amacıyla deniz süpürgelerinin yanı sıra derelere yerleştirilen sabit bariyer sistemi ve atık su arıtma tesisleriyle atık ve kirli suların körfeze ulaşmasını engelliyor.

Yüzer halde bulunan atıkların toplanması için yoğun çaba harcayan ekipler, her gün rutin olarak İzmit Körfezi'ne açılarak temizlik işlerine devam ediyor. Körfezi temizlemek için yapılan çalışmalarda deniz süpürgelerinde denizin temizlenmesi amacıyla yağ tutucu bariyer, yağ emici sosis ve yağ emici pedler bulunuyor. Bunların dışında bir adet deniz süpürgesinde yağ toplama cihazı ve bir adet hidrolik vinç yer alıyor.

Deniz süpürgeleriyle 2007 yılından bu yana deniz temizliği yapılırken, İzmit Körfezi'den toplanan atıklar İZAYDAŞ tesislerinde bertaraf ediliyor.



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