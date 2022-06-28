GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit'in Düşman Işgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

İzmit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmit'in Düşman Işgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

28 Haziran 2022 Salı 14:55

Kültür Tepesi tören alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Atatürk anıtına çelenk sundu.
Tören, Hürriyet'in konuşması ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.
Bağçeşme Namazgah Şehitliği’ndeki törende dua okuyan katılımcılar, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınİZMİT KURTULUŞU
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ağız Yarası Oluşumunu Azaltmak İçin Vitamin Takviyesi Önemli Ağız Yarası Oluşumunu Azaltmak İçin Vitamin...
Bakan Nebati: Döviz ile işiniz yok TL ile iş yapın Bakan Nebati: Döviz ile işiniz yok TL ile iş yapın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'ye geliyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,...
Kocaeli'de 'Demir Yumruk' operasyonu! Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratmışlar Kocaeli'de 'Demir Yumruk' operasyonu! Kamuyu 25 milyar...
Gebze Neden İl Olmalı Platformu Kurulmalı Gebze Neden İl Olmalı Platformu Kurulmalı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Ağız Yarası Oluşumunu Azaltmak İçin Vitamin...
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral: - "Stres, vücut direncinin...

Haberi Oku