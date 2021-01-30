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İzmit’li sanayiciye Japon mühendisler hayran kaldı

Köprü inşaatlarında dünyanın önde ülkelerinden Japonya ve Kore gibi ülkelerde kullanılan ileri teknolojileri artık ülkemizde de tasarlanıp üretilmeye başlandı. Askeri donanım, otomotiv ve beyaz eşyada olduğu gibi endüstriyel tasarımlarda da dünyada yerimizi alıyoruz. Tüik istatistiklerine göre 2020 yılında patent başvuru sayısına göre Kocaeli 240 başvuru ile 6. sırada.

İzmit'li sanayiciye Japon mühendisler hayran kaldı

30 Ocak 2021 Cumartesi 14:49

İzmit’li Sanayicinin Büyük Başarısı;

İzmit’te 35 yıldır faaliyet gösteren küçük ölçekli firmanın tasarımı büyük ölçekli projelerde yüksek verimliliğinden ötürü ödüllendirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü Projesi’nin tüm kalıcı çelik yapılarının imalatlarını yapmakta olan Çimtaş Çelik İmalat, Montaj ve Tesisat AŞ, imalatlarında verimliliği çok arttıran Presmag preslerinin tasarımcısı ve üreticisi olan Sebahattin Sertçetin’i bir plaket ile ödüllendirdi. Plaket Çimtaş Çelik Genel Müdür Yardımcısı Mak.Y.Müh. Nedim Özkan tarafından Sebahattin Sertçetine verilmiştir.

Firmanın son 6 yıldır ülkemizin büyük köprü projelerinden Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsünün ayaklarının ve tabliyelerinin üretiminde kullanılan tamamen kendi tasarımı ve üretimi olan iki çeşit manyetik ve hidrolik presleri üretmiştir. Presler Presmag olarak markalandırılmıştır.

Bu presler büyük boyutlardaki ağır çelik levhaların 4.4 tonluk ve 14 tonluk manyetik baskı ile hatasız kaynaklanmasını sağlamaktadır. Eski metodlarda bir vardiyada 2 birim takviye dikme çeliği montaj yaparken tasarım presler ile 7-8 birim montaj imkanı elde edilmiştir. Böylece hata payı neredeyse sıfıra indirilirken, iş verimliliği de 4 kat artmıştır.

Japonları hayran bıraktı;

Osman Gazi köprüsü ana yüklenicisi olan IHI firmasının Japon mühendisleri imalatı kontrol ve denetleme yaparken Polyform’un tasarladığı presi görüp şaşkınlıkla izlemişler ve bu konuda ‘’Türkler bizden ileride’’ ifadesini kullanmışlardır.

Patentler bağışlandı;

Dünyada ilk olan bu cihazların iki tipine ait olan patent hakları  hiçbir karşılık beklemeden bütün teknik dokümanı eklemek suretiyle Enka Holding bünyesinde kurulan Ar-ge merkezine verilmiştir.

Kocaeli Sanayi Odası Elektrik Aletleri Elektronik Ve Bilgi Teknolojileri Sanayi komite başkanı Sebahattin Sertçetin, 1986 yılında Türkiye’de ilk yerli film ve banyo makineleri üreten firma olan Polyform Fotoğraf Banyo Makinaları İmalat Taah.Tic.Ltd.Şti.ni kurarak faaliyetine başlamıştır.

Firma kuruluşundan bu güne sadece kendi tasarımlarının üretim ve ticaretini yapmıştır. 2000 yılından beridir NTD (Non-Destructive Testing) Endüstriyel tahribatsız muayene konusunda Nükleer Araştırma Kurumları ve bütün NTD firmalarına anahtar teslimi cihaz tasarım projeleri gerçekleştirmiştir.

 

 

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