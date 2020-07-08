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İzmit’te 2 saatte metrekareye 62 kg yağış düştü

İzmit’te metrekareye 62 kilogram düşen yağışta Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri anında olaylara müdahale etti

İzmit'te 2 saatte metrekareye 62 kg yağış düştü

08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:53

Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan ve sabah 07:00-09:00 saatleri arasında etkisini arttıran sağanak yağmurda metrekareye 62 kg yağış düştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ekiplerince alınan tedbirler ile birlikte büyük oranda olası taşkınların önüne geçildi.

 

TERFİ MERKEZLERİ TAM KAPASİTE ÇALIŞTI

Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış, İzmit ilçesinde sabah 07.00-09:00 saatleri arasında etkisini artırarak belirli bölgelerde taşkınların yaşanmasına sebep oldu. 2 saat süre boyunca şiddetini arttıran sağanak yağışta, metrekareye 62 kg yağmur yağdı. Bu süre boyunca Bulvar, Yahyakaptan, Alemdar ve Sanayi ile diğer yağmursuyu terfi merkezleri tam kapasite ve eksiksiz çalıştı.

 

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen radar görüntüleri, anlık olarak İSU SCADA Kontrol Merkezi teknik ekipleri tarafından takip edilerek yağış öncesi tüm gerekli tedbirler alındı. Takip sonrası bölgedeki yağmursuyu terfi merkezi pompalarının devreye alınma süresi erkene çekilerek yaşanılacak taşkınların önüne büyük oranda geçildi. Yağış süresince terfi merkezi pompalarının tam kapasite ve eksiksiz çalışmasına rağmen, metrekareye 62 kg yağış düşmesiyle bölgesel olarak bazı noktalarda su taşkınları meydana geldi.

 

ANINDA MÜDAHALE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Fen işleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan oluşan onlarca ekip, yağışla birlikte teyakkuza geçerek su baskını yapılan yerlere anında müdahale edilerek gerekli temizlikler yapıldı.

 



AA
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