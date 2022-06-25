İzmit'te Solotürk şovu var

25 Haziran 2022 Cumartesi 14:34
İzmit Belediyesi’nin organizasyonlarında İzmit Kitap Günleri dün İzmit Kent Meydanı’nda başladı. Bugün, Türkiye’nin gururu Solotürk ekibi saat 18.30’da İzmit semalarında olacak. Gösteri en iyi Sekapark alanından izlenebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mehteran takımı da akşam saat 19.30’da Seka Park'ta konser verecek. 28 Haziran akşamı ise, Hüsnü Şenlendirici İzmit Kent Orkestrası ile birlikte konser verecek.
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