Jandarma'dan terör operasyonu!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen Suriye uyruklu 8 şahıs yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu, örgüt üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



