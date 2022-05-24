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Jandarma'dan terör operasyonu!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen Suriye uyruklu 8 şahıs yakalandı

Jandarma'dan terör operasyonu!

24 Mayıs 2022 Salı 14:16

 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu, örgüt üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan 8 şüphelinin de Suriye uyruklu olduğu öğrenilirken, yakalanan şüphelilerden birinin örgütün bombalı eylemlerinde kullanılan araçların bomba düzeneklerini hazırlayan bombacı olduğu, bir diğerinin ise örgütün çatışma bölgelerine mühimmat sevkini sağlayan örgüt mensubu olduğu tespit edildi. Ayrıca 3 şüphelinin örgüte lojistik destek sağladığı, diğer 3 şüphelinin de örgüt üyesi olduğu ve silahlı çatışmalara katıldığı tespit edildi. Jandarma’da sorguları tamamlanan H.E., K.C., S.E.E., H.E.H., M.A., Z.A., E.A.E. ve A.E. isimli şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.


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