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Judocular Ay Yıldızlı Forma İçin Mücadele Edecek

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı judocuları Avrupa’da ses getirmeye gidiyor.

Judocular Ay Yıldızlı Forma İçin Mücadele Edecek

16 Temmuz 2021 Cuma 16:08

 

Judoda elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları Avrupa arenasında mindere çıkacaklar. Başarılı sporcular Ümitler Avrupa Kupasında Kocaeli’yi ve milli takımı temsilen mücadele edecekler.

 

ÜMİT JUDOCULAR AVRUPA KUPASINDA

Romanya’nın Bükreş şehrinde düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Kupası’nda milli takım adına Büyükşehir Kağıtsporlu 5 kadın, 7 erkek olmak üzere toplam 12 sporcu Avrupa arenasında mücadele edecek. Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı sporcuları Avrupa Kupası’nda başarılı sonuç elde ettikleri takdirde ilerleyen tarihlerde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda madalya mücadelesi vermeye hak kazanacaklar.

 

TOPLAM 12 SPORCU

Bükreş’te düzenlencek olan Avrupa kupasında mavi beyazlı sporculardan 50 kilogramda Berkay Aydın, 55 kilogramda Ali Bozkurt ve Hilmi Mucık, 66 kilogramda Emre Karaduman, 73 kilogramda Erman Gürgen ve Seydi Güneş, 90 kilogramda Atilla Dinç, 44 kilogramda Z.Betül Sarıkaya ve Nurten Doğrusoy, 48 kilogramda Elif Kırt, 52 kilogramda Yaren Kömürcü ve Necla Şeker mücadele edecekler.

 



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