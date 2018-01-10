Konu ile ilgili detaylı açıklama yapan Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak, değişen yönetmelikle birlikte K türü yetki belge ücretlerinde önemli düşüş yaşandığını ifade ederek, aranan şartlarda yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verdi. K türü yetki belgesinde Kocaeli’de yalnızca Odanın hizmet verdiğini hatırlatan Genel Sekreter Anlıpak, “08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde önemli değişiklikler olmuştur. Özellikle iş ve işlemlerini yürütmüş olduğumuz “K” türü yetki belgelerinde yapılan değişiklikler önem arz etmektedir.
K yetki belgesi büyük indirim
Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği, K türü yetki belgeleri başta olmak üzere önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor.
Konu ile ilgili detaylı açıklama yapan Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak, değişen yönetmelikle birlikte K türü yetki belge ücretlerinde önemli düşüş yaşandığını ifade ederek, aranan şartlarda yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verdi. K türü yetki belgesinde Kocaeli’de yalnızca Odanın hizmet verdiğini hatırlatan Genel Sekreter Anlıpak, “08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde önemli değişiklikler olmuştur. Özellikle iş ve işlemlerini yürütmüş olduğumuz “K” türü yetki belgelerinde yapılan değişiklikler önem arz etmektedir.