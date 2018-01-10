K yetki belgesi büyük indirim

K yetki belgesi ücretlerinde büyük indirim



Konu ile ilgili detaylı açıklama yapan Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak, değişen yönetmelikle birlikte K türü yetki belge ücretlerinde önemli düşüş yaşandığını ifade ederek, aranan şartlarda yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verdi. K türü yetki belgesinde Kocaeli’de yalnızca Odanın hizmet verdiğini hatırlatan Genel Sekreter Anlıpak, “08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde önemli değişiklikler olmuştur. Özellikle iş ve işlemlerini yürütmüş olduğumuz “K” türü yetki belgelerinde yapılan değişiklikler önem arz etmektedir.

ÜCRETLER DÜŞTÜ

Değişiklikle birlikte; K1, K2 ve K3 yetki belgesi ücretleri düşmüş olup, K1 ve K2 yetki belgesi ücreti 10.000 TL, K3 yetki belgesi ise 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Kamyonet sınıfı araçlar ile K1* ve K2* yetki belgesi ücretlerinde %75 oranında indirim uygulanmakta olup, yetki belgesi ücreti 2.500 TL olarak belirlenmiştir. Yetki belgelerine yeni eklenecek araçların taşıt kart ücreti de 300 TL olarak açıklanmıştır.

20 YAŞ VE SERMAYE ŞARTI KALDIRILDI

K1 ve K3 yetki belgelerinde uygulanan asgari kapasite şartları düşürülmüş olup, K1 yetki belgesi alacak gerçek kişilerden 25 ton, K1 belgesi alacak olan şirketlerden 50 ton ve K3 yetki belgesi alacak olan gerçek ve tüzel kişilerden 35 ton kapasite şartı aranmaktadır. K1 ve K3 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerde kapasite şartı sağlanacak araçlarda aranan 20 yaş şartı ile K1 ve K3 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerde aranan sermaye şartı kaldırılmıştır.

YETKİ BELGESİ YENİDEN DÜZENLENEBİLECEK