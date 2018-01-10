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K yetki belgesi büyük indirim

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği, K türü yetki belgeleri başta olmak üzere önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor.

K yetki belgesi büyük indirim

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:56

 K yetki belgesi ücretlerinde büyük indirim 

 Konu ile ilgili detaylı açıklama yapan Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak, değişen yönetmelikle birlikte K türü yetki belge ücretlerinde önemli düşüş yaşandığını ifade ederek, aranan şartlarda yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verdi. K türü yetki belgesinde Kocaeli’de yalnızca Odanın hizmet verdiğini hatırlatan Genel Sekreter Anlıpak, “08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde önemli değişiklikler olmuştur. Özellikle iş ve işlemlerini yürütmüş olduğumuz “K” türü yetki belgelerinde yapılan değişiklikler önem arz etmektedir. 
ÜCRETLER DÜŞTÜ 
Değişiklikle birlikte; K1, K2 ve K3 yetki belgesi ücretleri düşmüş olup, K1 ve K2 yetki belgesi ücreti 10.000 TL, K3 yetki belgesi ise 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Kamyonet sınıfı araçlar ile K1* ve K2* yetki belgesi ücretlerinde %75 oranında indirim uygulanmakta olup, yetki belgesi ücreti 2.500 TL olarak belirlenmiştir. Yetki belgelerine yeni eklenecek araçların taşıt kart ücreti de 300 TL olarak açıklanmıştır. 
20 YAŞ VE SERMAYE ŞARTI KALDIRILDI 
K1 ve K3 yetki belgelerinde uygulanan asgari kapasite şartları düşürülmüş olup, K1 yetki belgesi alacak gerçek kişilerden 25 ton, K1 belgesi alacak olan şirketlerden 50 ton ve K3 yetki belgesi alacak olan gerçek ve tüzel kişilerden 35 ton kapasite şartı aranmaktadır. K1 ve K3 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerde kapasite şartı sağlanacak araçlarda aranan 20 yaş şartı ile K1 ve K3 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerde aranan sermaye şartı kaldırılmıştır. 
YETKİ BELGESİ YENİDEN DÜZENLENEBİLECEK 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 21’nci maddesine göre (Gerçek kişinin ölümü) iptal edilen yetki belgeleri hariç, iptal edilmiş veya yenileme hakkı bulunmayan yetki belgesi sahiplerinin aynı yetki belgesini talep etmeleri halinde; mevcut yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları ve yetki belgesi tam ücretinin %50’ sini ödemeleri kaydıyla yetki belgesinin yeniden düzenlenmesi sağlanmıştır. Belgeye kayıt edilecek araçlar için taşıt kartı ücretinin tam olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır. Taşıt belgesinde kayıtlı olup, araç muayene bitim tarihinden sonraki 30 takvim günü içerisinde muayenesi yapılmayıp taşıt belgesinden re’sen düşülen araçlar ile yetki belgesi yenileme işlemlerinde taşıt belgesinde kayıtlı araçlar için taşıt kartı ücretinin 60 TL olarak uygulanması kararı alınmıştır” ifadelerine yer verdi. 
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