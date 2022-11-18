Kabinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi Ankara istikametinde ilerleyen Emin O. idaresindeki 33 BZA 90 plakalı tır, arızalandığı için yol kenarında duran Göksal E. idaresindeki 41 AGK 666 plakalı tankere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücü kabininde sıkışan Emin O'nun kurtarılması için çalışma başlattı.

Ekipler, 1 saat süren çalışma sonucunda yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa taşıdı.

Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.





AA