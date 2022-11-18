GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kabinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Körfez ilçesinde tırın arızalanan tankere çarptığı kazada yaralanan sürücü 1 saat süren çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kabinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

18 Kasım 2022 Cuma 10:03

Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi Ankara istikametinde ilerleyen Emin O. idaresindeki 33 BZA 90 plakalı tır, arızalandığı için yol kenarında duran Göksal E. idaresindeki 41 AGK 666 plakalı tankere çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücü kabininde sıkışan Emin O'nun kurtarılması için çalışma başlattı.
Ekipler, 1 saat süren çalışma sonucunda yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa taşıdı.
Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliDaricaKaza
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BELGESEL TADINDA GEBZE’DEN ŞİLE’YE DEVR-İ ALEM BELGESEL TADINDA GEBZE’DEN ŞİLE’YE DEVR-İ ALEM
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİNİN VEFASIZLIĞI TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİNİN VEFASIZLIĞI
Başkan Büyükakın: Asıl derdimiz insan yetiştirmektir Başkan Büyükakın: Asıl derdimiz insan yetiştirmektir
Çiftçi’den Kent Meydanına yakın takip Çiftçi’den Kent Meydanına yakın takip
Türkiye Yüzyılı’nda Darıca Marka şehir olacak Türkiye Yüzyılı’nda Darıca Marka şehir olacak
AKADEMİSYENLERİN KARMA SERGİSİ YALI EVLERİNDE AÇILIYOR AKADEMİSYENLERİN KARMA SERGİSİ YALI EVLERİNDE...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

BELGESEL TADINDA GEBZE’DEN ŞİLE’YE DEVR-İ...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Haberi Oku