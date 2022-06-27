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Kabine toplanıyor! Asgari ücrete ara zam ve bayram tatili masada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabinede toplantısında, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor.

Kabine toplanıyor! Asgari ücrete ara zam ve bayram tatili masada

27 Haziran 2022 Pazartesi 11:54

 Taraflarla görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, konuya ilişkin kabineye bir sunum yapması beklentiler arasında. Eğer asgari ücretliye ara zam kararı çıkarsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Enflasyon oranında fark alacak memur ve emeklilere, fazladan zam yapılıp yapılmamasının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.

Bayram tatili
Kabinede Kurban Bayramı tatilinin süresi de ele alınacak. Bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor. Aynı hafta cuma 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil. Bu nedenle “Bayram tatili dokuz güne çıkar mı?” sorusu gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalabalık bir ekiple katılacağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.
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