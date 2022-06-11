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KADEM Kocaeli Temsilciliği’nde 2022-2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Tanıtım Toplantısını Gerçekleştirildi

Günümüzün en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olan kadına yönelik şiddet, ülkelerin öncelikli çözmesi gereken sorunlarındandır. Kadına yönelik şiddet; kadınların onuruna, bedensel ve ruhsal bütünlüğüne ailelere, toplumlara ve gelecek nesillere ciddi anlamda zarar veren bir olgudur.

KADEM Kocaeli Temsilciliği'nde 2022-2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Tanıtım Toplantısını Gerçekleştirildi

11 Haziran 2022 Cumartesi 09:05

2007 yılında yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları ile kadına yönelik şiddetle mücadelede benimsenen kamu politikalarının temellerinin ortaya konması sağlanmaktadır. 2022-2025 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı’nı kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sosyal tarafların, üniversitelerin ve akademisyenlerin katkı ve katılımlarını ile hazırlanmıştır. 


Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik Kurulu’nda yer alan KADEM Kocaeli Temsilciliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortak program düzenleyerek diğer sivil toplum kuruluşlarına yönelik ‘’İl Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’’nı gerçekleştirdi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan diğer sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kamu kurumları katılım sağladı.


İl Eylem Planı’nın Tanıtım Sunumu ’nu KADEM Kocaeli Temsilciliği’nde, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Tuğba Uğur gerçekleştirdi. Şiddetin tanımını, şiddet türlerini, istatiksel verileri ve İl Eylem Planı’nın amacını katılımcılara aktardı. 40 kişinin katılım sağladığı toplantıda farklı fikirler tartışılarak şiddetin her türlüsünün nasıl önlenebileceği konuşuldu.


Toplantı sonrasında katılımları için herkese teşekkürlerini ileten Asuman Sert Erturan, İl Eylem Planı Tanıtım Toplantıları’nın farklı gruplar için düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.

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