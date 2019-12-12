KADEM KOCAELİ TEMSİLCİLİĞİNDE AFET HAZIRLIK SEMİNERİ

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, KADEM Kocaeli Temsilciliğinde “AFAD ve Bireysel Afet Bilinci” konulu bir seminer verdi.

KADEM temsilciliğinin daveti üzerine gerçekleşen seminere KADEM İl Temsilcisi Asuman Sert Erturan, AFAD Müdahale Şube Müdürü Ümit Çiğdem, Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü Canan Güçlü, AFAD eğitim sorumlusu Cemile Bozkurt ve KADEM üyeleri katıldı.

Seminere AFAD kurumsal yapılanmasından bahsederek başlayan AFAD İl Müdürü Tekoğul, TAMP kapsamında kurumların afet hazırlık planlamalarını anlattı. Son bölümde bireysel afet bilinciyle ilgili temel konulara değinen Tekoğul, deprem hazırlıklarının başında binaların mukavemetlerinin öğrenilerek tedbirler alınmasının geldiğini, ardından sırasıyla yapısal olmayan risklerin bertaraf edilmesi, aile afet planının yapılması, afet ve acil durum çantasının hazırlanması, deprem anında doğru davranış biçimlerinin öğrenilmesi ve toplanma alanlarının bilinmesi gerektiğini vurguladı.

AFAD Başkanlığının Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında başlattığı çalışmaları aktaran Tekoğul, KADEM üyelerini e-devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olmaya davet ederek afetlerle ilgili uzaktan eğitimle temel donanıma sahip olunabileceğini söyledi.

KADEM İl Temsilcisi Asuman Sert Erturan, yararlı geçen seminer dolayısıyla AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul’a teşekkür ederek, KADEM’in çalışmalarının yer aldığı bir çanta hediye etti.











