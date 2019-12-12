banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KADEM KOCAELİ TEMSİLCİLİĞİNDE AFET HAZIRLIK SEMİNERİ

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, KADEM Kocaeli Temsilciliğinde Afet Hazırlıkları konusunda bir seminer verdi

KADEM KOCAELİ TEMSİLCİLİĞİNDE AFET HAZIRLIK SEMİNERİ

12 Aralık 2019 Perşembe 20:44

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, KADEM Kocaeli Temsilciliğinde “AFAD ve Bireysel Afet Bilinci” konulu bir seminer verdi.

KADEM temsilciliğinin daveti üzerine gerçekleşen seminere KADEM İl Temsilcisi Asuman Sert Erturan, AFAD Müdahale Şube Müdürü Ümit Çiğdem, Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü Canan Güçlü, AFAD eğitim sorumlusu Cemile Bozkurt ve KADEM üyeleri katıldı.

Seminere AFAD kurumsal yapılanmasından bahsederek başlayan AFAD İl Müdürü Tekoğul, TAMP kapsamında kurumların afet hazırlık planlamalarını anlattı. Son bölümde bireysel afet bilinciyle ilgili temel konulara değinen Tekoğul, deprem hazırlıklarının başında binaların mukavemetlerinin öğrenilerek tedbirler alınmasının geldiğini, ardından sırasıyla yapısal olmayan risklerin bertaraf edilmesi, aile afet planının yapılması, afet ve acil durum çantasının hazırlanması, deprem anında doğru davranış biçimlerinin öğrenilmesi ve toplanma alanlarının bilinmesi gerektiğini vurguladı.

AFAD Başkanlığının Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında başlattığı çalışmaları aktaran Tekoğul, KADEM üyelerini e-devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olmaya davet ederek afetlerle ilgili uzaktan eğitimle temel donanıma sahip olunabileceğini söyledi.

KADEM İl Temsilcisi Asuman Sert Erturan, yararlı geçen seminer dolayısıyla AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul’a teşekkür ederek, KADEM’in çalışmalarının yer aldığı bir çanta hediye etti.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karabük Üniversitesi’nden UlaşımPark’a Ziyaret Karabük Üniversitesi’nden UlaşımPark’a Ziyaret
SEDAŞ, Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nde Sürdürebilir Projelerini Anlattı SEDAŞ, Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nde...
En sevdikleri oyuncaklarını Suriyeli kardeşlerine gönderdiler En sevdikleri oyuncaklarını Suriyeli kardeşlerine...
“DOĞU TÜRKİSTAN’NIN ÇIĞLIĞI, VİCDAN SAHİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRMELİDİR!” “DOĞU TÜRKİSTAN’NIN ÇIĞLIĞI, VİCDAN SAHİPLERİNİ...
Darıca’ya Yeni Nesil 2 Park İnşa Ediliyor Darıca’ya Yeni Nesil 2 Park İnşa Ediliyor
Çayırova’da gaziler onurlandırıldı Çayırova’da gaziler onurlandırıldı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Karabük Üniversitesi’nden UlaşımPark’a...
Büyükşehir, UlaşımPark A.Ş., raylı sistemler tecrübesini Karabük Üniversitesi’yle paylaştı

Haberi Oku