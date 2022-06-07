Kağıtsporlu Yıldız, Fransa’dan gümüş madalya ile döndü

Türkiye'nin 1978'de İzmir, 2016 yılında ise Trabzon'da ev sahipliği yaptığı ve dünyanın en büyük Okul Sporları Olimpiyatları olan GYMNASIAD, 69 ülkeden 3.662 sporcunun katılımıyla Fransa’nın Normandiya bölgesinde yapıldı. Dünyanın 3. en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen organizasyona Türkiye 117 sporcu ile katıldı. Kafilede kentimizin başarılı judocuları da yer aldı.
YILDIZ 2.’LİK KÜRSÜSÜNE ÇIKTI
Judo branşında ülkemizin en iddialı kulüpleri arasında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcuların ter döktüğü şampiyonada mavi beyazlı kulübün alt yapısından yetişen başarılı sporcu Şeyma Nur Yıldız, 44 kg’da Ay Yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için tatamiye çıktı. Zorlu rakiplerini elemek için kıyasıya mücadele eden Yıldız, şampiyonayı 2.’lik kürsüsünde bitirerek büyük sevinç yaşadı.