KAHRAMAN NUSRET MAYIN GEMİSİ GÖLCÜKTE ZİYERETE AÇILIYOR

Deniz Kuvvetlerinin tanıtılması, Deniz ve denizciliğin sevdirilmesi ile denizcilik kültürünün aşılanmasına yönelik olarak; müze gemi olarak hizmet veren TGC Nusret, 15-17 Mayıs tarihleri arasında Gölcük’te liman ziyaretinde bulunacak. Aslına uygun olarak yeniden inşa edildiği Gölcük’e gelecek olan TGC Nusret, 16 Mayıs günü 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ve öğrencilerin ziyaretine açılacak.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Düşman donanmasının arasından geçerek 7-8 Mart 1915’te Karanlık Limana döktüğü sahile paralel 26 mayınla döktüğü mayınlarla Çanakkale Savaşları’nın seyrini değiştiren Nusret Mayın Gemisi, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Poyraz Limanında ziyaretçilerini ağırlayacak. Çanakkale Deniz Zaferinin kazanılmasında büyük rol oynayan Nusret Mayın Gemisi ziyareti için girişler, Atatürk Kalkınma Vakfı Kız Meslek Lisesi yanındaki kapı olan Kapı-2’den yapılacak.

ZİYARETÇİLERİ SAVAŞ YILLARINA YENİDEN GÖTÜRECEK