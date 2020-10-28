Kandiliniz Mübarek Olsun

Gül kokulu şiir ve Belgesel tadın da Peygamberimiz ve çocuk temalı mevlidi Nebi kandillinizi tebrik eder devlet ve milletimize birlik ve beraberlik Türk İslam coğrafyasına barış ve insanlık alemine huzur ve sağlık getirmesine vesile olmasını dilerim
Mevlidi Nebi kandili dolayısı ile Hicaz da Peygamber izleri ve Medine müdafii Fahrettin Paşa belgesellerimizi kandil dolayısı ile siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum
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Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya’nın Kalemin den
Şiir Tadın da Peygamber Sevgisi.
Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın Kalemin den
Şiir Tadın da Peygamber Sevgisi Kampanyası başlatıp peygamberimiz efendimize yapılan hakarete peygamber sevgisi ile cevap verelim
PEYGAMBERİMİZE ÖVGÜNÜN EN GÜZEL ÖRNEĞİ
Bayrak şairi olarak tanıdığımız Merhum Arif Nihat Asya, gönül telimizi titreten şiirler yazdı.
Tarihimizin muhteşem ve şanlı sayfalarını şiirleştiren Arif Nihat Asya, peygamber sevgisi bayrak ve vatan kavramlarını ustalıkla şiirlerinde nakış nakış işleyerek gençlerimize milli ve manevi tarih bilinci verdi
Arif Nihat Asya'nın, Peygamber Efendimizi anmak için kaleme aldığı “Dualar ve Aminler “ Naat şiirinin tamamını birlikte okuyarak peygamberimiz efendimize yapılan saldırılara peygamber sevgisi kampanyası başlatarak cevap verelim
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Mescit mümin, minber mümin…
Taşardı kubbelerden Tekbir,
Dolardı kubbelere "âmin"!
Ve mübarek geceler, dualarımız,
Kapına gelenler ya Muhammed,
Besmele, ekmeğimizin bereketiydi;
Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler!
Şimdi Seni ananlar, anıyor ağlar gibi…
Günler, ne günlerdi, ya Muhammed;
Amine'nin emaneti ağlardı!
Elçi geldin, elçiler gönderdin.
Yeryüzünde, riya, inkâr, hıyanet
Diller, sayfalar, satırlar
"Ebu Leheb öldü" diyorlar:
Ebu Leheb ölmedi, ya Muhammed;
Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!
Mevlid'ine hayran kulaklarımız;
Ne adlar ezberledi, ey Nebi,
Adına alışkın dudaklarımız!
Yakışmamıştı, ya Muhammed,
Gurur, Kaf Dağı'nda derebeyi...
Onu da yaralarlar kanadından,
İyilikler getir, güzellikler getir
Kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir.
Fethedemedik ya Muhammed,
Atını hendeklerden-bir atlayışla-
Gözleri perdeleyen toprak,
Yüzlere serptiğin topraktı.
Yere dökülmeyecekti, ey Nebi,
Yabanların gözünde kalacaktı!
Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler!
Kafile kafile, kervan kervan
Şu tekbir getiren mağara,
Peygamberlerindir, meleklerindir.
Başta Muhammed, yanında Ebubekir;
Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü
Ebubekir'de nur, Osman'da nurlar.
Kureyş uluları, karşılarında
Meydan okuyan bir Ömer bulurlar;
Ali'nin önünde kapılar açılır,
Ali'nin önünde eğilir surlar.
Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de
Hakk'ın yiğitleri, şehit olurlar.
Bir mutlu günde, ki ölüm tatlıydı;
Yerde kalmazdı ruh… kanatlıydı.
Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler!
Vicdanlar, sakat çıkmadan,
İyiliklerle gel, güzelliklerle gel
Itri, bestelesin Tekbir'ini;
Evliya okusun Kur'an'lar!
Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın
Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle
Çarpılsın, hakikat niyetine
Cenaze namazı kıldıranlar!
Gel, Ey Muhammed, bahardır.
Bulutlar kanat, rüzgâr kanat;
Hızır kanat, Cibril kanat,
Nisan kanat, bahar kanat;
Açılsın göklerin kapıları,
Açılsın perdeler, kat kat!
Çöllere dökülsün yıldızlar;
Sancağını saçlarıyla dokusun;
Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler!"
Arif Nihat Asya 1904 yılında İstanbul'un Çatalca ilçesi İneceğiz köyünde doğdu. Doğum adı Mehmet Arif'tir. Babası Ziver Efendi, annesi Zehra hanımdır. Arif Nihat Asya tek çocuk idi. Arif Nihat Asya henüz daha 1 aylık iken babasını kaybetmiştir. Bu yüzden yaşamı boyunca babasını hiç tanıyamamış ve görememiştir. Annesi Zehra Hanım eşi vefat ettikten sonra başka bir evlilik yapıp Filistin'e gittiğinden dolayı Arif Nihat Asya akrabalarının yanında yaşamaya başlar . İlkokul eğitimi için Örçünlü Köy mektebine başlamıştır. Babaannesinin yanında büyüyen Arif Nihat Asya, babaannesi öldükten sonra halasının yanında kalmaya başlamıştır.hsyatı mücadele içinde geçen Arif Nihat Asya Trablusgarp Balkan ve birinci dünya savaşlarını acı yenilgilerini yaşamış Osamanlının yıkılışı ve kurtuluş savaşı Zaferi ile Türkiye cumhuriyetinin kuruluşuna şahitlik yapan Arif Nihat Asya ikinci dünya harbini görmüş. Mehmetçiklerin Koreye gidişi ve Kıbrıs Barış harekatının zaferle sonuçlanmasının mutluluğunu yaşayarak 1975 yılın da Ankara da 71 yaşında vefat etmiştir Kabri Karşıyaka mezarlığındadır
Bayrak şairimiz. Arif Nihat Asya' yı bir kez daha rahmet minnet ve Şükran’la anıyoruz tarihe geçen şu veciz sözlerini dinlerken ruhu için bir Fatiha üç ihlası Şerif okuyalım El Fatiha...
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" Biz kısık sesleriz, mineraleri sen ezansız bırakma Allah'ım. "
" Işığı önüne al, yürü! Gölgen arkadan ister gelsin, ister gelmesin! "
" Sen hem yaşamak, hem de yaşatmak gücüsün. "
" Gözler kalbin aynasıdır. Ama sen yinede gözüne kalbini sorma. "