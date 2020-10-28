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Kandiliniz Mübarek Olsun

Belgeselci, gazeteci İsmail Kahraman`ın günün anlam ve önemini içeren makalesini sizlerle paylaşıyoruz.

Kandiliniz Mübarek Olsun

28 Ekim 2020 Çarşamba 16:11

 
Gül kokulu şiir ve Belgesel tadın da Peygamberimiz ve çocuk temalı mevlidi Nebi kandillinizi tebrik eder devlet ve milletimize birlik ve beraberlik Türk İslam coğrafyasına barış ve insanlık alemine huzur ve sağlık getirmesine vesile olmasını dilerim
Mevlidi Nebi kandili dolayısı ile Hicaz da Peygamber izleri ve Medine müdafii Fahrettin Paşa belgesellerimizi kandil dolayısı ile siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum
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Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya’nın Kalemin den
Şiir Tadın da Peygamber Sevgisi.
Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın Kalemin den
Şiir Tadın da Peygamber Sevgisi Kampanyası başlatıp peygamberimiz efendimize yapılan hakarete peygamber sevgisi ile cevap verelim
PEYGAMBERİMİZE ÖVGÜNÜN EN GÜZEL ÖRNEĞİ
Bayrak şairi olarak tanıdığımız Merhum Arif Nihat Asya, gönül telimizi titreten şiirler yazdı.
Tarihimizin muhteşem ve şanlı sayfalarını şiirleştiren Arif Nihat Asya, peygamber sevgisi bayrak ve vatan kavramlarını ustalıkla şiirlerinde nakış nakış işleyerek gençlerimize milli ve manevi tarih bilinci verdi
Arif Nihat Asya'nın, Peygamber Efendimizi anmak için kaleme aldığı “Dualar ve Aminler “ Naat şiirinin tamamını birlikte okuyarak peygamberimiz efendimize yapılan saldırılara peygamber sevgisi kampanyası başlatarak cevap verelim
.....
"Seccaden kumlardı...
Devirlerden, diyarlardan
Gelip göklerde buluşan
Ezanların vardı.
.
Mescit mümin, minber mümin…
Taşardı kubbelerden Tekbir,
Dolardı kubbelere "âmin"!
.
Ve mübarek geceler, dualarımız,
Geri gelmeyen dualardı.
Geceler ki pırıl pırıl,
Kandillerin yanardı!
.
Kapına gelenler ya Muhammed,
- Uzaktan, yakından -
Mümin döndüler kapından!
.
Besmele, ekmeğimizin bereketiydi;
İki dünyada aziz ümmet,
Muhammed ümmetiydi.
.
Konsun yine pervazlara
Güvercinler;
"Hu hu"lara karışsın
Âminler…
Mübarek akşamdır;
Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler!
.
Şimdi Seni ananlar, anıyor ağlar gibi…
.
Ey yetimler yetimi,
Ey garipler garibi;
Düşkünlerin kanadıydın,
Yoksulların sahibi…
Nerde kaldın ey Resul,
Nerde kaldın ey Nebi?
.
Günler, ne günlerdi, ya Muhammed;
Çağlar ne çağlardı:
Daha dünyaya gelmeden
Müminlerin vardı…
Ve bir gün ki gaflet
Çöller kadardı,
Halime'nin kucağında
Abdullah'ın yetimi,
Amine'nin emaneti ağlardı!
.
Hatice'nin goncası,
Aişe'nin gülüydün.
Ümmetin gözbebeği,
Göklerin Resulüydün...
Elçi geldin, elçiler gönderdin.
Ruhunu Allah'a,
Elini ümmetine verdin.
Beşiğin, yurdun, yuvan
Mekke'de bunalırsan
Medine'ye göçerdin.
Biz bu dünyadan nereye
Göçelim, ya Muhammed?
Yeryüzünde, riya, inkâr, hıyanet
Altın devrini yaşıyor…
.
Diller, sayfalar, satırlar
"Ebu Leheb öldü" diyorlar:
Ebu Leheb ölmedi, ya Muhammed;
Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!
.
Neler duydu şu dünyada
Mevlid'ine hayran kulaklarımız;
Ne adlar ezberledi, ey Nebi,
Adına alışkın dudaklarımız!
Artık, yolunu bilmiyor;
Artık, yolunu unuttu
Ayaklarımız!
Kâbe'ne siyahlar
Yakışmamıştı, ya Muhammed,
Bugünkü kadar!
.
Haset gururla savaşta;
Gurur, Kaf Dağı'nda derebeyi...
Onu da yaralarlar kanadından,
Gelse bir şefkat meleği.
İyiliğin türbesine
Türbedar oldu iyi!
.
Vicdanlar sakat
Çıkmadan yarına.
İyilikler getir, güzellikler getir
Âdem oğullarına!
.
Şu gördüğün duvarlar ki
Kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir.
Fethedemedik ya Muhammed,
Senelerdir.
.
Ne doğruluk, ne doğru;
Ne iyilik, ne iyi…
Bahçende en güzel dal,
Unuttu yemiş vermeyi.
Günahın kursağında
Haramların peteği!
.
Bayram yaptı yabanlar;
Semave'yi boşaltıp
Save'yi dolduranlar.
Atını hendeklerden-bir atlayışla-
Aşırdı aşıranlar.
Ağlasın Yesrib,
Ağlasın Selman'lar!
.
Gözleri perdeleyen toprak,
Yüzlere serptiğin topraktı.
Yere dökülmeyecekti, ey Nebi,
Yabanların gözünde kalacaktı!
.
Konsun yine pervazlara
Güvercinler;
"Hu hu"lara karışsın
Âminler.
Mübarek akşamdır;
Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler!
.
Ne oldu, ey bulut,
Gölgelediğin başlar?
Hatırında mı, ey yol,
Bir aziz yolcuyla
Aşarak dağlar taşlar,
Kafile kafile, kervan kervan
Şimale giden yoldaşlar!
.
Uçsuz bucaksız çöllerde,
Yine, izler gelenlerin,
Yollar gideceklerindir.
.
Şu tekbir getiren mağara,
Örümceklerin değil;
Peygamberlerindir, meleklerindir.
Örümcek ne havada,
Ne suda, ne yerdeydi.
Hakkı göremeyen
Gözlerdeydi!
.
Şu kuytu, cinlerin mi;
Perilerin yurdu mu?
Şu yuva-ki bilinmez,
Kuşları hüdhüd müdür,
Güvercin mi kumru mu?
Kuşlarını bir sabah,
Medine'ye uçurdu mu?
.
Ey Abva'da yatan ölü,
Bahçende açtı dünyanın
En güzel gülü;
Hatıran, uyusun çöllerin
Ilık kumlarıyla örtülü!
.
Dinleyene, halâ,
Çöller ses verir:
"Yaleyl!" susar,
Uğultular gelir.
Mersiye okur Uhud,
Kaside söyler Bedir.
Sen de, bir hac günü,
Başta Muhammed, yanında Ebubekir;
Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü
Destan yap, ey şehir!
.
Ebubekir'de nur, Osman'da nurlar.
Kureyş uluları, karşılarında
Meydan okuyan bir Ömer bulurlar;
Ali'nin önünde kapılar açılır,
Ali'nin önünde eğilir surlar.
Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de
Hakk'ın yiğitleri, şehit olurlar.
.
Bir mutlu günde, ki ölüm tatlıydı;
Yerde kalmazdı ruh… kanatlıydı.
.
Konsun yine pervazlara
Güvercinler;
"Hu hu"lara karışsın
Âminler.
Mübarek akşamdır;
Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler!
.
Vicdanlar, sakat çıkmadan,
Ya Muhammed, yarına;
İyiliklerle gel, güzelliklerle gel
Âdem oğullarına!
.
Yüreklerden taşsın
Yine, imanlar!
Itri, bestelesin Tekbir'ini;
Evliya okusun Kur'an'lar!
Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın
Kayışzade Osman'lar!
.
Naatını Galip yazsın,
Mevlid'ini Süleyman'lar!
Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle
Geri gelsin Sinan'lar!
Çarpılsın, hakikat niyetine
Cenaze namazı kıldıranlar!
.
Gel, Ey Muhammed, bahardır.
Dudaklar ardında saklı
Âminlerimiz vardır!
Hacdan döner gibi gel;
Mirac'dan iner gibi gel;
Bekliyoruz yıllardır!
.
Bulutlar kanat, rüzgâr kanat;
Hızır kanat, Cibril kanat,
Nisan kanat, bahar kanat;
Ayetlerini ezber bilen
Yapraklar kanat…
Açılsın göklerin kapıları,
Açılsın perdeler, kat kat!
Çöllere dökülsün yıldızlar;
Dizilsin yollarına
Yetimler, günahsızlar!
Çöl gecelerinden, yanık
Türküler yapan kızlar
Sancağını saçlarıyla dokusun;
Bilal-i Habeşi sustuysa
Ezanlarını Davut okusun!
.
Konsun-yine-pervazlara
Güvercinler;
"Hu hu"lara karışsın
Âminler…
Mübarek akşamdır;
Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler!"
...,..
Arif Nihat Asya 1904 yılında İstanbul'un Çatalca ilçesi İneceğiz köyünde doğdu. Doğum adı Mehmet Arif'tir. Babası Ziver Efendi, annesi Zehra hanımdır. Arif Nihat Asya tek çocuk idi. Arif Nihat Asya henüz daha 1 aylık iken babasını kaybetmiştir. Bu yüzden yaşamı boyunca babasını hiç tanıyamamış ve görememiştir. Annesi Zehra Hanım eşi vefat ettikten sonra başka bir evlilik yapıp Filistin'e gittiğinden dolayı Arif Nihat Asya akrabalarının yanında yaşamaya başlar . İlkokul eğitimi için Örçünlü Köy mektebine başlamıştır. Babaannesinin yanında büyüyen Arif Nihat Asya, babaannesi öldükten sonra halasının yanında kalmaya başlamıştır.hsyatı mücadele içinde geçen Arif Nihat Asya Trablusgarp Balkan ve birinci dünya savaşlarını acı yenilgilerini yaşamış Osamanlının yıkılışı ve kurtuluş savaşı Zaferi ile Türkiye cumhuriyetinin kuruluşuna şahitlik yapan Arif Nihat Asya ikinci dünya harbini görmüş. Mehmetçiklerin Koreye gidişi ve Kıbrıs Barış harekatının zaferle sonuçlanmasının mutluluğunu yaşayarak 1975 yılın da Ankara da 71 yaşında vefat etmiştir Kabri Karşıyaka mezarlığındadır
Bayrak şairimiz. Arif Nihat Asya' yı bir kez daha rahmet minnet ve Şükran’la anıyoruz tarihe geçen şu veciz sözlerini dinlerken ruhu için bir Fatiha üç ihlası Şerif okuyalım El Fatiha...
......
" Biz kısık sesleriz, mineraleri sen ezansız bırakma Allah'ım. "
" Işığı önüne al, yürü! Gölgen arkadan ister gelsin, ister gelmesin! "
" Sen hem yaşamak, hem de yaşatmak gücüsün. "
" Gözler kalbin aynasıdır. Ama sen yinede gözüne kalbini sorma. "
.......








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