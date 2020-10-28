Kandiliniz Mübarek Olsun

Gül kokulu şiir ve Belgesel tadın da Peygamberimiz ve çocuk temalı mevlidi Nebi kandillinizi tebrik eder devlet ve milletimize birlik ve beraberlik Türk İslam coğrafyasına barış ve insanlık alemine huzur ve sağlık getirmesine vesile olmasını dilerim

Mevlidi Nebi kandili dolayısı ile Hicaz da Peygamber izleri ve Medine müdafii Fahrettin Paşa belgesellerimizi kandil dolayısı ile siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum

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Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya’nın Kalemin den