Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Mevlid Kandil Mesajı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in dünyaya teşrifi olarak kabul edilen ve Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) doğumu vesilesiyle bir sene-i devriyesine daha ulaşmayı nasip ettiği için Yüce Mevla’ya sonsuz hamd ve senalar dileyen Başkan Turan şunları söyledi:
"' Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdim ’’, ‘’ Elbette sen en büyük ahlak üzeresin ‘’ mealindeki ayetlerle ve daha bir çok ayetle övülen, ‘’Eğer sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım ‘’ kudsî hadisi ile kainatın yaratılış sebebi olarak addedilen bir peygamberin ümmeti olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun yıldönümünü idrak ettiğimiz bu mübarek gecenin öncelikle affımıza, ümmetin birlik beraberliğine, kardeşlik, huzur ve yardımlaşma duygularının gelişmesine, dünyada adaletin tesisine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, tüm inananların Mevlit Kandillerini tebrik ederim. ‘’