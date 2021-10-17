Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Mevlid Kandil Mesajı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in dünyaya teşrifi olarak kabul edilen ve Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in dünyaya teşrifi olarak kabul edilen ve Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) doğumu vesilesiyle bir sene-i devriyesine daha ulaşmayı nasip ettiği için Yüce Mevla’ya sonsuz hamd ve senalar dileyen Başkan Turan şunları söyledi: