Kaplan'ın Annesi Vefat Etti

CHP Kocaeli 24. Dönem Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın annesi Gülizar Güngör vefat etti. 82 yaşında olduğu öğrenilen Güngör, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Son gelen acı habere göre, Güngör, yaşamını yitirdi. 8 çocuk annesi olan Güngör’in cenazesi Çarşamba günü (yarın) Çayırova Gültepe Cemevi’nden kaldırılarak memleketi Tunceli’de toprağa verilecek.





Kaynak Kocaeli Gazetesi



