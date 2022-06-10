Karadeniz’de Marmara Gibi Kirleniyor

Gebze gazetesi

ve gazete Gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesin de 10 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz

Çevre Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Prof Dr Vahit Kirişçi’ye çevre haftasında tarihi çağrı.

Çevre Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Prof Dr Vahit Kirişçi’ye çevre haftasında tarihi çağrı.

Giresun Espiye Soğukpınar beldesi ile Şahinyuva köyleri arasındaki tarihi Kızılkaya dağlarındaki çevre doğa ve orman katliamı durdurulmalı.Tarım ziraat hayvancılık yok olacak su kaynakları kuruyup köy hayatı bitecek.

Maden firması Kızılkaya Dağlarında devlet yetkililerine teahhüt ettiği önlemleri yapmaması tepki ile karşılanıyor.

Maden firması Kızılkaya bölgesinde işlemlerini tamamlamadan söz verdiği önlemleri almadan milyonlarca m2 lik tarım orman ziraat ve mera alanı ile su kaynaklarında işletme ruhsatı İçin çalışma yapması bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor.





Madenler açık kürüme ile değil galeri sistemi ve çevreye zarar vermeden çıkartılmalı.

Espiye bölgesinde çevre doğa ve orman katliamı durdurulmazsa bölgede hayat bitecek ve Giresun bölgesine asit yağmuru yağacak.



İlim kültür tarih araştırmaları merkezi olarak Bölge ile ilgili hazırladığımız kitap ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgeselleri sizlerle paylaşıyor herkesi yaşanacak çevre felaketini önlemeye çağırıyoruz.



Giresun Espiye Bölgesi Kitap ve Belgeseli



Espiye Bölgesinde Yaptığımız Araştırma

Marmara Denizindeki müsilaj tehlikesini 32 Yıl Önce yazıp belgeselini TRT de yayınlatmıştık. Önlem alınmazsa Karadeniz bölgeside Marmara denizi gibi kirlenecek ve hayat doğukaradenizde bitecek.



Marmara Denizi Nasıl Kirletildi



31 Yıl Önce TRT de Yayınlanan Program



Zaman hızla geçiyor. Gebze’de 45 yıldan fazla gazetecilik ve belgeselcilik yapmaya devam ediyoruz.

Marmara denizi ve İzmit Körfezi’nin nasıl kirlendiğini gösteren ve TRT tarafından 1990 yılında Gebze muallim köy bölgesinde çekilmesine TRT Gebze muhabiri olarak öncülük etmiştim.

O yıllarda TRT iki kanaldı özel tv kanalları yoktu. 32 yıl önce program TRT 2 de yayınlandığında büyük yankı yapmıştı. TRT de 32 yıl önce yayınlanan programla ilgili özet görüntüler denizlerimizin yıllar önce den nasıl kirletilmeye başladığımı açık bir belgesi

Benim de genç bir gazeteci ve belgeselci olarak konuşma yaptığım 32 yıl önce muallim köy ve Dilovası’nda yaşanan su ve deniz kirliğinin belgesel belgesini sizlerle paylaşıyorum.

Gelevara Deresinden Canlı Yayın