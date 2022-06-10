Karadeniz’de Marmara Gibi Kirleniyor

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesin de 10 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz
Çevre Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Prof Dr Vahit Kirişçi’ye çevre haftasında tarihi çağrı.
Giresun Espiye Soğukpınar beldesi ile Şahinyuva köyleri arasındaki tarihi Kızılkaya dağlarındaki çevre doğa ve orman katliamı durdurulmalı.Tarım ziraat hayvancılık yok olacak su kaynakları kuruyup köy hayatı bitecek.
Maden firması Kızılkaya Dağlarında devlet yetkililerine teahhüt ettiği önlemleri yapmaması tepki ile karşılanıyor.
Maden firması Kızılkaya bölgesinde işlemlerini tamamlamadan söz verdiği önlemleri almadan milyonlarca m2 lik tarım orman ziraat ve mera alanı ile su kaynaklarında işletme ruhsatı İçin çalışma yapması bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor.
Madenler açık kürüme ile değil galeri sistemi ve çevreye zarar vermeden çıkartılmalı.
Espiye bölgesinde çevre doğa ve orman katliamı durdurulmazsa bölgede hayat bitecek ve Giresun bölgesine asit yağmuru yağacak.
İlim kültür tarih araştırmaları merkezi olarak Bölge ile ilgili hazırladığımız kitap ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgeselleri sizlerle paylaşıyor herkesi yaşanacak çevre felaketini önlemeye çağırıyoruz.
Giresun Espiye Bölgesi Kitap ve Belgeseli
Espiye Bölgesinde Yaptığımız Araştırma
Marmara Denizindeki müsilaj tehlikesini 32 Yıl Önce yazıp belgeselini TRT de yayınlatmıştık. Önlem alınmazsa Karadeniz bölgeside Marmara denizi gibi kirlenecek ve hayat doğukaradenizde bitecek.
Marmara Denizi Nasıl Kirletildi
31 Yıl Önce TRT de Yayınlanan Program
Zaman hızla geçiyor. Gebze’de 45 yıldan fazla gazetecilik ve belgeselcilik yapmaya devam ediyoruz.
Marmara denizi ve İzmit Körfezi’nin nasıl kirlendiğini gösteren ve TRT tarafından 1990 yılında Gebze muallim köy bölgesinde çekilmesine TRT Gebze muhabiri olarak öncülük etmiştim.
O yıllarda TRT iki kanaldı özel tv kanalları yoktu. 32 yıl önce program TRT 2 de yayınlandığında büyük yankı yapmıştı. TRT de 32 yıl önce yayınlanan programla ilgili özet görüntüler denizlerimizin yıllar önce den nasıl kirletilmeye başladığımı açık bir belgesi
Benim de genç bir gazeteci ve belgeselci olarak konuşma yaptığım 32 yıl önce muallim köy ve Dilovası’nda yaşanan su ve deniz kirliğinin belgesel belgesini sizlerle paylaşıyorum.
Gelevara Deresinden Canlı Yayın
Gazeteci yazar Giresun Üniversitesi Emekli Öğretim görevlilerinden Belgesel yönetmeni Ahmet Gürsoy ile geçtiğimiz yıllarda büyük sel felaketi yaşanan Espiyede Gelevera deresinin denize döküldüğü yerde yaptığımız belgesel söyleşiyi www.devrialem.tv olarak canlı yayınladık.