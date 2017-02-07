Karaosmanoğlu, Sandoz Fabrikasını Gezdi





Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Novartis Teknik Opreasyonlar organizasyonuyla Gebze Organize Sanayi Bölgesinde, 72 bin metrekare arazi üzerine kurulu ve 280 çalışanıyla ilaç sektöründe üretim gerçekleştiren Sandoz fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette, ülkemizdeki 500 büyük sanayi kuruluşunun 82’si şehrimizde bulunuyor hatırlatması yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Sizler de ülkemizin en önemli kimya ve ilaç fabrikalarından birisi olarak göğsümüzü kabartıyorsunuz” dedi.

ÇALIŞANLARLA BİRLİKTE ÖĞLE YEMEĞİ YEDİ

İlk olarak Sandoz personeliyle öğlen yemeğine geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, yemek alım sırasında idareci ve çalışanlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yenilen yemek sonrası Sandoz Fabrika Müdürü Yılmaz Mesut tarafından yapılan detaylı bir sunumla bilgilendirilen Başkan Karaosmanoğlu, fabrikanın üretim metodu ve ihracat rakamları üzerinde de bilgi sahibi oldu.







YILMAZ MESUT, “AMACIMIZ DÜNYANIN EN İYİ FABRİKASI OLMAKTIR”

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba’nın da yer aldığı ziyarette, yıllık 5 milyar tablet kurulu kapasitesi ile dünyada önemli bir üretim merkezi durumunda ki Sandoz, Türkiye ekonomisine de yıllık ortalama 40 milyon dolar ihracat katkısı ile sektörün öncüleri arasında yer aldığı belirtildi. Fabrika’nın genel durumu hakkında sunum yapan gerçekleştiren Yılmaz Mesut, “Gebze Fabrikamızda amacımız, çalışanlarımızın gelişimi ve sürekli iyileştirme odaklı yüksek performans göstermek ve alanında dünyanın en iyi fabrikası olmaktır” diye konuştu.







“İNSANLIĞA HİZMET EDİYORSUNUZ”

Aldığı sunum ve fabrika alanında ki incelemelerinden sonra açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Sandoz ilaç fabrikasında çalışanlarımızla ve idareci pozisyonunda ki kardeşlerimle bir arada bulunmaktan mutlu oldum. Ülkemizin sağlık sektöründeki önemli bir gücü olan sizler, burada yaptığınız üretimle; Sadece kendinize ve ailelerinize bir iaşe temin etmiyorsunuz; Aynı zamanda ülkemiz ve dünya insanına da büyük hizmet etmiş bulunuyorsunuz. Bununla ne kadar gurur duysanız azdır. Kocaeli’mizde yaptığınız bu üretimin % 90’ını ihraç ederek hem bizim insanımızın, hem de dünyada milyonlarca kişinin sağlığına kavuşmasına vesile olmuş oluyorsunuz” diye konuştu.

“KOCAELİ VE TÜRKİYE KAZANIYOR, İNSANIMIZ İSTİHDAM OLUYOR”

Kocaeli, muazzam bir şehir olduğunu da sözlerine ekleyen Karaosmanoğlu, “Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, insanıyla, sahip olduğu imkânlarıyla eşsiz bir şehirdir. Sanayimizin de can damarı, atardamarıdır. Ülke zenginliğimizin önemli bir kısmını Kocaeli üretiyor. Dünyaya; hava, kara ve deniz yoluyla bağlanabilmemiz, buradaki sanayi birikimi, iklim ve coğrafi özeliklerimiz şehrimiz için büyük avantajlarıdır. Bunlar; Kocaeli’ni ulusal ve uluslararası düzeyde bir çekim ve cazibe merkezi haline getiriyor. Dünyanın gözü üzerimizdedir. Fırsatları değerlendirmeyi iyi bilen yatırımcılar da, kentimize yatırım yapıyor. Onlar kazanırken, Kocaeli de kazanıyor, Türkiye de kazanıyor. Bununla beraber Sandoz Kocaeli fabrikası da çok sayıda insanımızı istihdam sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA KENTİMİZİ BÜYÜK BAŞARIYLA TEMSİL EDİYORSUNUZ”

Sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu ilaçların, burada kentimizde en modern tesislerinden biri durumunda ki Sandoz’da üretildiğini de belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Burada üretilen yüksek nitelikli ürünler, dünyanın dört bir yanında kentimizi ve ülkemizi temsil ediyor. Ülkemize ciddi bir girdi sağlıyor. Elbette; her başarının ardında bir mimar vardır. Bu başarıların ardındaki en büyük mimarlarda buradaki çalışan kardeşlerimizdir. Değerli idarecileri ve çalışanları, bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Fabrika sunumları ve incelemeleri sırasında Başkan Karaosmanoğlu’na, Üretim Müdürü Doğa Eroğlu, Kalite Müdürü Elvide Atukeren, Mühendislik Müdürü Güngör Lal, İnsan Kaynakları Müdürü Nihan Gülşen Güler, Operasyonel Mükemmellik Müdürü Engin Kurtcan, Tedarik Zinciri Müdürü Okan Erbaş ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürü Utku Yakar’da eşlik etmiştir.