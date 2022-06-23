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Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği başlıyor

Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi’nin desteklediği, Kartepe Off-Road Doğa Sporları Kulübü’nün organize ettiği "Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği" hafta sonu başlıyor

Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği başlıyor

23 Haziran 2022 Perşembe 10:45

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi’nin desteklediği, Kartepe Off-Road Doğa Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen “Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği” 25-26 Haziran’da Suadiye Odun Deposu Meydanı’nda gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan şenlikler saat 11.00’de başlayacak.

 

8 KATEGORİDE MÜCADELE EDİLECEK
Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği’nde adrenalin tutkunları Erkekler S-1,S-2,S-3,S-4, Bayanlar S-1, S-2, Genel Klasman ve Extrem Kategorisi’nde mücadele edecek. 8 kategoride yapılan mücadeleler sonunda dereceye girenlere ödülleri verilecek.  Türkiye’nin birçok bölgesinden gelecek Off-Road sporcularının katılımlarıyla gerçekleşecek organizasyona, yaklaşık 300 Off Road ve 200 modifiyeli aracın katılması bekleniyor.

 

EĞLENCE VE ADRENALİN BİR ARADA
Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği’nde Motocross, Atv, AirSoft gösterilerinin yanı sıra çocuklar için oyun grupları, konserler, çeşitli yarışmalar ve Off-Road yarışları ile heyecanlı ve keyifli zaman geçirilecek. Şenlikte katılımcılar için karavan ve çadır alanları hazırlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kamp ateşi ile adrenalin tutkunları ayrı bir heyecan yaşayacak.
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