Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği başlıyor

Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi’nin desteklediği, Kartepe Off-Road Doğa Sporları Kulübü’nün organize ettiği "Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği" hafta sonu başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi’nin desteklediği, Kartepe Off-Road Doğa Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen “Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği” 25-26 Haziran’da Suadiye Odun Deposu Meydanı’nda gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan şenlikler saat 11.00’de başlayacak.









8 KATEGORİDE MÜCADELE EDİLECEK

Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği’nde adrenalin tutkunları Erkekler S-1,S-2,S-3,S-4, Bayanlar S-1, S-2, Genel Klasman ve Extrem Kategorisi’nde mücadele edecek. 8 kategoride yapılan mücadeleler sonunda dereceye girenlere ödülleri verilecek. Türkiye’nin birçok bölgesinden gelecek Off-Road sporcularının katılımlarıyla gerçekleşecek organizasyona, yaklaşık 300 Off Road ve 200 modifiyeli aracın katılması bekleniyor.









EĞLENCE VE ADRENALİN BİR ARADA