KARTEPE’NİN ÇINARLARI KURBAN BAYRAMI’NDA UNUTULMADI

Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projesi olan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri Kurban Bayramı’nda Kartepe’nin yaşayan çınarlarını unutmadı. Alo Evlat Kulübü ekipleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ile bayramlaşması sonrasında Kartepe’nin büyüklerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

KOCAMAN’IN SELAMINI İLETTİLER

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman’ın selamlarını ileten Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, Kartepeli büyüklere çikolata ikramında bulunurken, istek ve taleplerini dinlediler. Alo Evlat ekipleri Kartepeli büyüklere Covid-19 sürecinin devam ettiği anlatırken, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını, maske, sosyal mesafe ve dezenfekte kurallarına uymalarını gerektiğini anlattılar.

NORMALLEŞME SÜRECİNE DİKKAT

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Zor aylardan geçtiğimiz bu dönemde Rabbim’in izniyle yine bir Kurban Bayramı’na kavuştuk. Kartepeli büyüklerimizin her zaman yanlarında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Covid-19 önlemleri devam etmektedir. Büyüklerimizin Kurban Bayramı’nı kutlarken ekiplerimiz tarafından normalleşme sürecinde uyulması gereken kurallar büyüklerimize anlatılıyor. Büyüklerimiz bizlerin değerleridir” açıklamasında bulundu.



































































