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Kaymakam Güler , Gebze Basını İle Buluştu

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, ilçe protokol üyeleriyle birlikte Gebze basınının karşısına geçti. Gebze’deki 5 yılını doldurduğunu dile getiren Kaymakam Güler, çıkacak kararname sonrasında yeni görev yerine gideceğini de açıkladı. Gebze’de 5 yıl boyunca yapılan çalışmalara da satırbaşlarıyla değinen Kaymakam Güler, “Türkiye’nin ekonomisi Gebze’den yönetiliyor” açıklamasında bulundu.

Kaymakam Güler , Gebze Basını İle Buluştu

29 Haziran 2022 Çarşamba 13:24

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve ilçe protokolü, bugün kahvaltıda bölge basınıyla bir araya geldi. Programa Kaymakam Güler’in yanı sıra Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu, Gebze İlçe Nüfus Müdürü Hasan Aydın ve çok sayıda gazeteci katılım gösterdi. Burada Gebze’deki görev süresinin doldurduğunu dile getiren Kaymakam Güler, çıkacak kararname sonrasında Gebze’ye veda edeceğini dile getirdi. Toplantıda Gebze’nin öneminden söz eden Kaymakam Güler, göreve geldiği günden bu yana Gebze’de yaptıkları çalışmalara ilişkin de detayları gazetecilerle paylaştı. Kaymakam Güler, şunları dile getirdi;

“Ben 37 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Görev yaptığımız her ilçenin bir süresi var. Ben her ilçede sürem ne kadar gerekiyorsa kaldım. Her gittiğim yer özeldi benim. Gebze’de benim 5’inci yılım. 5 yıl bittiği için de yeni bir görev yerine gideceğiz. Son sözü bakanlık söyleyecek. Temmuz’un sonuna kadar bizim kararnamemizin çıkması bekleniyor. Ülkenin neresine gidersek görevimizi severek yaparız. Gebze, Türkiye’nin en önemli ilçelerinden biri. Türkiye’nin ekonomisi buradan yönetiliyor. Gebze’nin önemi çok fazla.

“JANDARMA BÖLGESİNDE YÜZDE 100 TAKİP”
Türkiye’ye örnek bir uygulama noktası ilçemize kazandırıldı. Jandarmamızın imkanı da gün geçtikçe artıyor. Mollafenari jandarma karakoluna takip merkezi kuruldu. Şu anda jandarma bölgesinde yüzde 100 takip imkanı oluşturduk. Eğitim geleceği garanti altına almak için çok önemli. Geldiğimiz günden bu yana 27 okul yaptık, şu an inşaat halinde 3 okul var. Yeni okullarla ilgili de ihale süreci devam ediyor. 2’li eğitimi 9’a indirdik. Gebze’de nüfus artışı çok fazla. Her yıl bin 500 ve 2 bin arasında öğrencimiz artıyor.

“KÜTÜPHANE ÇOK ŞANSSIZ SÜREÇ YAŞADI”
Kütüphane çok şanssız bir süreç yaşadı. İlk ihaleyi alan ek süreye rağmen yeri tamamlayamadı. Yeni ihaleyi alan da kararnameyi kullanarak ben bu maliyetlere burayı yapamam dedi ve sözleşmeyi tek taraflı iptal etti. Kütüphane bitmediği için gözüm arkada kalacak. Kütüphane konusu çok önemli. 400 bin nüfusu olan bir ilçede nitelikli bir kütüphanemiz maalesef yok. O binada her şey olacaktı. İnşallah gitmeden yeniden ihale sürecinin başlatmayı arzu ediyorum.
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