Kaymakam Güler , Gebze Basını İle Buluştu

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve ilçe protokolü, bugün kahvaltıda bölge basınıyla bir araya geldi. Programa Kaymakam Güler’in yanı sıra Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu, Gebze İlçe Nüfus Müdürü Hasan Aydın ve çok sayıda gazeteci katılım gösterdi. Burada Gebze’deki görev süresinin doldurduğunu dile getiren Kaymakam Güler, çıkacak kararname sonrasında Gebze’ye veda edeceğini dile getirdi. Toplantıda Gebze’nin öneminden söz eden Kaymakam Güler, göreve geldiği günden bu yana Gebze’de yaptıkları çalışmalara ilişkin de detayları gazetecilerle paylaştı. Kaymakam Güler, şunları dile getirdi;





“Ben 37 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Görev yaptığımız her ilçenin bir süresi var. Ben her ilçede sürem ne kadar gerekiyorsa kaldım. Her gittiğim yer özeldi benim. Gebze’de benim 5’inci yılım. 5 yıl bittiği için de yeni bir görev yerine gideceğiz. Son sözü bakanlık söyleyecek. Temmuz’un sonuna kadar bizim kararnamemizin çıkması bekleniyor. Ülkenin neresine gidersek görevimizi severek yaparız. Gebze, Türkiye’nin en önemli ilçelerinden biri. Türkiye’nin ekonomisi buradan yönetiliyor. Gebze’nin önemi çok fazla.





“JANDARMA BÖLGESİNDE YÜZDE 100 TAKİP”

Türkiye’ye örnek bir uygulama noktası ilçemize kazandırıldı. Jandarmamızın imkanı da gün geçtikçe artıyor. Mollafenari jandarma karakoluna takip merkezi kuruldu. Şu anda jandarma bölgesinde yüzde 100 takip imkanı oluşturduk. Eğitim geleceği garanti altına almak için çok önemli. Geldiğimiz günden bu yana 27 okul yaptık, şu an inşaat halinde 3 okul var. Yeni okullarla ilgili de ihale süreci devam ediyor. 2’li eğitimi 9’a indirdik. Gebze’de nüfus artışı çok fazla. Her yıl bin 500 ve 2 bin arasında öğrencimiz artıyor.





“KÜTÜPHANE ÇOK ŞANSSIZ SÜREÇ YAŞADI”