Kaymakam Güler’den Sergi Açılışı

25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:10
Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen resim sergisine Kaymakam Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Okul Müdürü Ali Temizel, Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Akkoç, okul müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kaymakam Mustafa Güler ve protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler tarafından yıl boyunca öğrencilerin karakalem tekniği, sulu boya tekniği, pastel boya tekniği ve yağlı boya tekniği ile yapmış oldukları eserler gezildi.85 eserin yer aldığı sergiyi gezen Kaymakam Mustafa Güler, sergide yer alan resimler hakkında bilgi aldı. Birbirinden başarılı ve güzel resim çalışmalarını yakından inceleyen Kaymakam Güler; “Sanat; geçmişi, geleceğe ve yeni nesillere aktaran temel köprüdür. Bu köprüyü iyi inşa etmemiz gerekiyor. Burada öğretmenlerimizin emekleri ve destekleriyle gençlerimiz yeteneklerini ortaya koyabiliyor. Bu gençlerimizin sayılarının daha çok olmasını temenni ediyorum. Gebze’mize Güzel Sanatlar Lisesi çok yakışır. Kendi değerlerimizi işleyecek gençlerimizi yetiştirmemiz lazım. Hem yerli ve milli hem de uluslararası değerlerle yetişmiş gençlere ihtiyacımız var. Bu konuda öncülük eden, emek veren bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi de yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin, öğretmenlerinden devraldıkları bu görevi daha ileri noktaya götüreceklerine inanıyorum. Emeklerinize sağlık” dedi.