Kaymakam Güler’den Sergi Açılışı Kaymakam Mustafa Güler, Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Akkoç ve öğrencilerinin düzenlediği 2021-2022 yıl sonu resim sergisine katıldı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:10