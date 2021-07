Kent Bir Araya Geldi, Hasret Sona Erdi 

Her yıl ilimizde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması pandemi nedeniyle son 3 bayramdır yapılamıyordu. Üç bayramlık aradan sonra ilk kez yüz yüze kutlanan 33. Kocaeli Kent Konseyi Geleneksel Kent Bayramlaşması Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya; Kocaeli Milletvekilleri; İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutan V. Albay Metin Eyiyürekli, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, İlçe Belediye Başkanları, daire müdürleri, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve kent konseyi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz’ın selamlama konuşmasıyla başlayan program Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın konuşmalarıyla devam etti.



Kurban Bayramını tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Yavuz; “Değerli katılımcılar, değerli kardeşlerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah ailenizle birlikte nice sağlıklı, mutlu bayramlara ulaşmanızı yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Diğer taraftan İslam dünyasının kan ve gözyaşıyla imtihan edildiği bir dönemden geçiyoruz. Böylesi mübarek günlerde edeceğimiz dualarla, niyazlarla birlikte inşallah akan gözyaşının son bulmasını yüce Rabbimden niyaz ediyoruz.”

Tedbirleri Elden Bırakmayalım



Hepinizin bildiği gibi salgın devam ediyor. 1. doz aşılamada 1 milyona doğru yaklaştık ama en az 500 bin daha aşılama yapmamız gereken kardeşimiz var. Vaka sayılarında artışlar başladı ve yeni bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına daha dikkatli olmanızı, pandemi kurallarına uymanızı özellikle sizlerden istirham ediyorum.



Bayramların birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma duygularının en üst seviyeye çıktığı günlerdir diyen Vali Yavuz: “Bu anlamda hem valiliğimiz hem de Büyükşehir Belediyemiz yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bayram sevincine katılmaları bakımından ulaşılmadık herhangi bir ev bırakmadık. Bu vesileyle bu bayramlaşma organizasyonunun düzenlenmesinde emeği olan Kent Konseyi Başkanımız ve üyelerine, 15 Temmuz dahil pek çok güzel organizasyonlara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve kıymetli ekibine, son olarak buraya teşrif eden siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyor, bayramınızı kutluyorum.” dedi.



Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte programa katılan vatandaşlarla pandemi kurallarına uygun bir şekilde tek tek bayramlaşarak toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler.



Bayramlaşmanın ardından basına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz: “İlimiz genelindeki karayollarımızda her 10 km’de bir trafik ekibimiz sabit olarak bulunmakta, bunun dışında drone, helikopter ve motorlu ekiplerimizle geniş bir alanda denetimlerimize devam ediyoruz. Valiliğimiz koordinasyonunda bayram sürecinde alınabilecek bütün tedbirleri aldık ve hassasiyetle de uyguluyoruz. Ancak burada en önemli olan sürücülerimizin dikkat etmesidir. Dikkat eksikliğinden kaynaklanan sorunları çözmemiz maalesef mümkün değil. Bu yüzden trafiğe çıkan tüm kardeşlerimize dikkatli olmalarını temenni ediyoruz. İnanıyorum ki güzel bir bayram geçireceğiz.”



Valilik olarak bayram süresince alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, huzurlu bir bayram olması için elimizden gelen tüm tedbirleri aldık diyerek şu ifadelere yer verdi: “Valiliğimizin ilgili kurumları, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz tüm imkanlarıyla sahadayız. Özellikle kurban kesimi dolayısıyla meydana gelebilecek çevre kirlilikleri dahil olmak üzere tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Diğer taraftan hepinizin bildiği gibi pandemi ile mücadele ediyoruz. Pandemi ile mücadelede elimizdeki en büyük silah Aşı’dır. Bilim insanları, aşı olmadığımız sürece varyantlardan, salgınlardan kurtulabilmemizin mümkün olmadığını söylüyor. Ben oldum olası bilim insanlarının ne dediğine bakarım. Bir kez daha buradan uyarıda bulunmak istiyorum: ‘Lütfen yapılan dedikodulara, yalan yanlış beyanlara itibar etmeyelim, bilim kurulunun açıkladığı hususlara dikkat edelim.’ Siz değerli basın mensuplarımızın kamuoyunun doğru bilgilendirmesi yönünde önemli katkıları oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kocaelili kardeşlerimize her daim birincilik yakışır. Bu şehir pek çok alanda Türkiye’nin ilk 4’üncü sırasında yer alıyor. Diğer taraftan teknoloji anlamında 5.0 bir şehirdir. Dolayısıyla büyüklüğümüze uygun bir yerde olmalıyız.”



Vatandaşlarımızı doğru bilinçlendirmenin bu noktada önemine değinen Vali Yavuz; “Biz halkımızı yoğun olarak bilinçlendireceğiz ve kasıtlı, bilinçli olarak propanganda yapanlar varsa da hukuk bunun gereğini elbet yapacaktır. Bu aşamada öncelikle yapmamız gereken vatandaşlarımızı doğru bir şekilde bilinçlendirmektir.”

Kentin genelindeki trafik akışını sürekli takip ediyoruz diyen Vali Yavuz: “Kayda değer bir olay gelmedi çok şükür. Zaten an be an takip ediyoruz. Sadece kırmızı ışıkta geçen bir aracın sebep olduğu kazada bir kardeşimizi kaybettik. Bundan derin bir üzüntü duyduk açıkçası. Buradan bir kez daha ikazda bulunuyorum: ‘Lütfen bir başkasına zarar verecek, ölümüne ya da yaralanmasına, sakatlanmasına sebep olabilecek bütün yaklaşımlardan uzak duralım’”



Halk İçin Halkla Beraber Sorunlarımızı Çözmek İstiyoruz



Bizim bütün çabamız vatandaşlarımızı güvenli bir ortamda yaşatmaktır diyen Vali Yavuz: “Hayatın her alanında vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlını birinci önceliğimize koyuyoruz. Nasıl sağlık hizmetinde en üstlerdeysek, trafik dahil olmak üzere güvenlik hizmetinde de en üstte olmak istiyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızla iç içe, gönül gönüle, halk için halkla beraber sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Bu konuda da Kocaeli kardeşlerimizin de bu güne kadar almış olduğumuz tedbirlere uyduğunu, yapmış olduğumuz çağrılarımıza da çok ciddi şekilde itibar ettiğini görüyoruz. Bu vesileyle tüm Kocaelili hemşehrilerime teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum.” dedi.