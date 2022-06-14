KİHMED'TEN GENÇLİK ÇALIŞMALARI KAPANIŞ PROGRAMI

Gençlik Çalışmaları Kapanış Programı'na Kocaeli Milletvekili sayın Mehmet Akif YILMAZ, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü sayın Ömer AKMANŞEN, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü sayın İbrahim AKTÜRK, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü sayın Mert TEPEKIRAN, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü sayın Yusuf YÜKSEL, Önder Genel Başkan Yardımcısı sayın Sabahattin YAMAK, KİHMED Başkanı sayın Ali KÜÇÜKKESKİN, önceki dönem KİHMED Başkanvekili sayın Ali BİLGİ, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı sayın Resul TEMEL, Kihmed Yönetim Kurulu Üyeleri, proje öğrencileri ve merhamet yarışması kazananlarının katılımıyla devam etti.

Öğrenci, lider ve protokol konuşmalarıyla devam eden programda; öğrenciler, bu programların kendilerine çok şeyler kattığını ve memnun olduklarını ifade ettiler. Protokol konuşmalarında ise genel olarak gençlikten yana ümitlerinin tazelendiğini, çalışmaları çok beğendiklerini ve gençlerin heyecanına ortak olmalarının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade ettiler.