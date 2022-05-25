Kiralar il il mercek altına alınacak

Yüksek kira artışlarına çözüm için üç bakanlığın üzerinde çalıştığı düzenleme çerçevesinde sosyal konut üretiminin arttırılması, konut maliyetlerinin düşürülmesi, vatandaşın konut alımını kolaylaştırıcı yeni adımlar atılması planlanıyor. İki haftaya kadar tamamlanması planlanan çalışmayla üç büyükşehir başta olmak üzere iller bazında kira artışları incelenecek.

“Kiracıların korunacağı” düzenleme kapsamında Konut üretimi dışında istihdamı arttıracak çalışmalar da yapılacak. Belirlenecek oranların üzerinde artış yapanlara karşı, para cezaları uygulanacak.





FAHİŞ ARTIŞLARA MÜDAHALE

Yüksek kiralara çözüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süredir birlikte çalışma yürütüyor. Piyasadaki fırsatçılığa çözüm bulunmasının amaçlandığı düzenleme kapsamında il bazında artışların mercek altına alınması, belirlenen oranların üzerinde artış yapanların cezalandırılması öngörülüyor. İnşaat maliyetlerinin düşürülmesi, konut üretiminin arttırılması ve vatandaşın konut alımına erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Tüketiciye olması gerekenin üzerinde fiyatla ev kiralayanlara müdahale edilecek.





ÖNCELİK BÜYÜKŞEHİRLERDE

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere öncelik verilecek. Yeni evler için bölgedeki fiyatlara göre fiyat belirlemesi yapılacak. Ev sahibinin tadilat veya başka bahanelerle kiracıyı evden çıkarması önlenecek. Düzenlemeye aykırı hareket edenlere karşı para cezası uygulanacak. Sektörden ve sahadan gelen görüşlerin ardından son şekil verilerek kampanyaya dönüştürülecek düzenlemenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kamuoyuyla paylaşacak.





ÜÇ BAKANLIK ARTAN KİRALAR İÇİN TOPLANDI