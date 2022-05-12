Kitap Fuarı için trafik düzenlemesi

Salim Dervişoğlu Caddesi, SEKA Köprüsü ile Mevlana Köprüsü arasında hafta sonları ve 19 Mayıs günü tek yönlü olarak hizmet verecek.

2 yıllık hasretin ardından 12. Kocaeli Kitap Fuarı, 14 Mayıs Cumartesi günü kapılarını açacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kitap fuarı için tüm önlemleri aldı. Kitap Fuarı için 14-15 Mayıs ve 21-22 Mayıs’taki hafta sonları ve 19 Mayıs günü Salim Dervişoğlu Caddesi’nin Sekapark içerisinde kalan kısmı, İstanbul istikametinde tek yönlü olarak hizmet verecek.





TÜM ÖNLEMLER ALINDI







Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 2 yıllık hasretin ardından kapılarını 14 Mayıs Cumartesi günü kapılarını açıyor. Kocaelili kitapseverleri tekrar kağıdın büyülü dünyasıyla buluşturacak 12. Kocaeli Kitap Fuarı için tüm önlemler alındı.





FUAR İÇİN 800 ARAÇLIK OTOPARK







Kocaeli Büyükşehir Belediyesi alanda vatandaşların rahat hareket etmesi park yeri aramaması için yaklaşık 800 araçlık otopark alanı oluşturdu. Kitap Fuarı için oluşturulan otopark alanına gidişler Ulaşım Dairesi Başkanlığı giriş yolu, Seka Devlet Hastanesi giriş yolu, Yenidoğan Köprüsü ve Orduevi Kavşağından sağlanacak.





TEK YÖN

Vatandaşların Kocaeli Kongre Merkezine ulaşımı için Salim Dervişoğlu Caddesinin Sekapark içerisinde kalan kısmı fuarın açık kalacağı 14-22 Mayıs tarihleri arasında hafta sonları ve 19 Mayıs günü tek yönlü olarak hizmet verecek. Seka Köprüsünden itibaren Salim Dervişoğlu Caddesi doğu-batı yönünde (İstanbul istikametinde) Mevlana Köprüsüne kadar tek yön olarak kullanılacak. Mevlana Köprüsündeki dönel kavşaktan Seka Park istikametine doğru dönüşler araç trafiğine kapatılacak.





