Kitap Fuarı öncesi özel açılış gecesi



Bu yıl şiir teması ile açılan Kitap Fuarı “Necip Fazıl Kısakürek ile Durun Kalabalıklar” etkinliği ile açılışı gerçekleştirildi. Açılışta İbrahim Sadri Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerini okurken, Yücel Arzen ise Kısakürek’in bestelenen şiirlerini seslendirdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış ile yarın sabah 315 kitap evi, 40 sahaf, 673 etkinlik ile kitap fuarı saat 10.30’da ziyaretçileri kabul etmeye başlayacak.







PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

Kitap fuarının açılışına AK Parti MKYK üyesi ve Milletvekili Emine Zeybek, AK Parti Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, KOTO Başkanı Necmi Bulut, onur konuğu şair Nurullah Genç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, çok sayıda kitapsever katıldı.





FUARI ÖZLEDİK

Kitap Fuarı açılış programında konuşan 12. Kitap Fuarı onur konuğu şair ve sanatçı Nurullah Genç, pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen Kitap Fuarını özlediklerini belirtti. Dünyayı bir tarafta mankurtlaştıranlar, bir tarafta ise tek noktada yönetmeye çalışanların yönetmeye çalıştığını söyleyen Genç, “Dünyada adalet olması için benim ülkem lazım. Veziroğlu vezir gibi adaletli olan benim ülkem gerekiyor. Adaleti koruyacak ve kollayacak bir ülke varsa o da Türkiye demektir” dedi.



DOĞU MARMARA’NIN FUARI

Kitap fuarının açılışı nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kitapların kokusunu, imza için insanların kuyrukta beklemesini, raflarda kitaplara bakmasını, söyleşilere katılmasını çok özlemiştik. Bu yıl 12’incisini düzenliyoruz. İlk açtığımızda kitap fuarı tutar mı diye çok endişelenmiştik. Ama ilkinde gördük ki bu iş olacak. Doğu Marmara’nın kitap fuarı oldu burası. Çevre illerden insanlar buraya akın ediyor. Birçok belediye benzer fuarlar yapmaya başladı. Bizim deneyimlerimizden yararlandılar.



BU YIL BAŞKA GÜZEL

Belediyeler arasında düzenlenen en büyük kitap fuarı Kocaeli’nin. Burada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Onur konuğumuz Nurullah Genç Türk şiirinin önemli isimlerinden biri. Bu yıl kitap fuarımızın bir başka güzelliği ise Necip Fazıl Kısakürek’in anılması. Teması şiir olan bir fuarda üstadı anmamak olmazdı. Kitap fuarımıza kaç yayın evinin geldiği, kaç yazarın geldiğinden öte burada yaşanan atmosfer olacak. En son yapılan fuarda 850 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Bu yıl bunun aşılacağını düşünüyorum” dedi.





