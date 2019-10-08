Kızılkaya Maden Dağları’ndaki çevre ve doğa katliamı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi

4. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 4 Mart 2016 tarihinde Doğu Karadeniz’de Artvin, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’da maden aranacağını söylemesinden sonra Giresun ilinde hangi firmalara, hangi bölgelerde kaç adet maden arama ruhsatı verilmiştir? 2016 yılından önce bu sayı kaçtı?

5. Açık ocak madenciliğinin zararları bilindiği halde bu madencilik faaliyetinin “Üstün Kamu Yararı” adı ile yapılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Burada ki üstün kamu yararı nedir? Üstün Kamu Yararı statüsünde olmasının Cengiz Holding firması ile bir alakası var mıdır?

6. Doğal güzelliği, barındırdığı endemik bitkiler ve yaban hayatı ile Soğukpınar Kızılkaya Maden Dağlarının “Doğal Tabiat Parkı” ilan edilmesi beklenirken, madenciliğe açılması doğa katliamı değildir de nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu bölgeyi neden Doğal Tabiat Parkı ilan etmiyor?

7. Maden arama esnasında yapılacak patlatmalar yöre halkına haber veriliyor mu? Patlatmalar sırasında nasıl bir güvenlik önlemi alınacaktır? Bu madencilik faaliyetinin burada yapılması için yöre halkı ile bilgilendirme toplantıları neden yapılmamıştır? Orada doğan, büyüyen ve yıllardır oralarda yaşayan halkın endişeleri ve istekleri neden görmezden gelinmektedir?

8. 31 Mart Yerel Seçimlerinden önce görev yapan Soğukpınar Belde Belediye Başkanı, bu madenle ilgili geçen her süreçte bilgilendirildiği halde neden şimdiki belediye başkanı bilgilendirilmiyor? Devletin belediyelere verdiği bilgiler belediye başkanının hangi siyasi partiden olduğu ile mi alakalıdır? İktidar partisini temsil etmeyen belediye başkanlarına yaşanan süreçle ilgili bilgi verilmiyor mu?

9. Cengiz Holding firmasının, Kızılkaya madeninde yapacağı maden çalışmalarının su kaynaklarımıza ve tarım alanlarımıza vereceği zararlar tespit edilmiş midir? Devlet Su İşleri ruhsat verilmeden önce bölgeden su analizleri almış ve raporunu sizlere sunmuş mudur?

10. Patlama ile meydana gelecek toz bulutlarının fındık ağaçlarına vereceği zararların kısa ve uzun vadede hangi boyutlarda olacağı araştırılmış mıdır? Yaşanacak verim düşüklüğünün sorumlusu kim olacaktır?

11. Maden çalışmalarının yaban hayata vereceği zararların etkisi araştırılmış mıdır? Araştırılmış ise kimler tarafından araştırılmış ve bölgede bulunan yaban hayatı popülasyon değerleri nasıl verilendirilmiştir?

12. Kaba konsantreden nihai konsantreye geçiş sürecindeki depolama, nakliye ve temizlik işlemleri nasıl yapılacaktır?

13. Maden’in kullanacağı bağlantı yollarının Özel İdare Yol Ağına bağlanması için İl Özel İdaresinin yapacağı protokolün niteliği belli olmuş mudur? İl Özel İdaresi yollarda oluşacak hasarların denetimini ve akabinde yaptırımını nasıl yapacak?