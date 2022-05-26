KO-MEK Körfez İlçe Sergisinde sıfır atık çalışmaları tam not aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı yılsonu sergilerine Körfez ilçe sergisinin açılışı ile devam edildi. Birbirinden güzel binlerce el emeği ürünün yer aldığı sergide Atık Kâğıt Ve Muhtelif Ambalajdan Aksesuar Yapımı kursunda yapılan ürünler oldukça dikkat çekti. Geçmişten anısı olan hatta yıllardır evin bir köşesinde tozlu raflarda bekleyen atık ürünler maharetli kursiyerlerin sayesinde âdeta yeniden hayat buldu. Geçmişte çöpe atılan ama şimdilerde kursiyerlerin yeniden şekil verdiği ahşap sandıklar, bakır tencere ve tabaklar, eski masalar ve hatta eski araba lastikleri KO-MEK kursiyerleri sayesinde modern evlerin vaz geçilmez ev ve bahçe süsleri oldu.

KATILIM YOĞUN OLDU

Vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği KO-MEK Körfez ilçe sergisi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra eşi Figen Büyükakın, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez İlçe Halk Eğitim Müdür Vekili Müzahi Doğan, Körfez ilçede faaliyet gösteren kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra KO-MEK kursiyerleri katıldı.

ARTIK KENDİ ELBİSELERİMİ DİKEBİLİYORUM

Körfez Tütünçiflik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışta saygı duruşu ve istiklal marşının ardından kursiyerler adına Zizi Arabidze bir konuşma yaptı. 2019 yılında evlilik dolayısıyla Türkiye’ye taşındığını ifade eden Arabidze, ‘’Burada ilk önceleri uyum sorunu yaşadım ama Hereke KO-MEK kurslarına müracaat ederek öncelikle okuma yazma kursu ve Kuran-ı Kerim kursuna katılarak eksik yönlerimi tamamladım. Daha sonra dikiş kursuyla el becerileri kursumu tamamladım hatta artık kendi elbiselerimi kendim dikebiliyorum’’ diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

KO-MEK KENTİMİZE DEĞER KATIYOR

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt konuşmasında, “Bugün gerçekten çok sevinçliyiz pandemiden dolayı 2 yıldır göremediğimiz bu güzellikleri artık ilçe sergilerimizle birlikte görmeye başladık. KO-MEK şehrimize çok büyük değerler katan bir kuruluş. Buralarda yüz binlerce kursiyer meslek edindirme kurslarından istihdama kadar birçok alanda değerli hizmetlerde bulunuyor. Ben özellikle KO-MEK’i sonuna kadar destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye ifade etti.

HALK ÜNİVERSİTESİ

Açılışta son olarak kürsüye çıkan Başkan Büyükakın, “Kursiyerlerimiz buralarda çok büyük emekler veriyor burası bizim için bir halk üniversitesi burada hayatın çeşitli alanlarına da girerek usta öğreticilerimiz ile birlikte KO-MEK Bohçası, KO-MEK Vefası ve özellikle Ramazan ayında uyguladığımız KO-MEK Hurması ile bir nevi yardım kuruluşu gibi çalışarak gönüllere dokunmasını bildiler” şeklinde konuştu.

KO-MEK SEPETİ SATIŞ MAĞAZALARI ÇOĞALIYOR

KO-MEK kursiyerlerinin daha kolay satış yaparak ürünlerini pazarlayacakları bir site olan Komeksepetini kurarak bu alanda kursiyerlerin önünü açtıklarını ifade eden Başkan Büyükakın “Çeşitli kuruluşlarımızla alt yapı hizmetlerini destekleyerek kursiyerlerimizin daha çok satışını yapması için önce Ormanya’ya bir satış yeri açtık. Bu alanda kursiyerlerimiz daha rahat ettirmek için şimdide Darıca Millet Bahçesine satış yeri açarak kursiyerlerimizsin yanında olmaya devam edeceğiz’’ müjdesini verdi.

KO-MEK İLE SIFIR ATIĞA DOĞRU

KO-MEK’in hayatımıza renk katan bir rehabilite merkezi olarak hayatın her alanına dokunabildiğini ifade eden Başkan Büyükkaın, “Küresel ısınmayla birlikte artık iklimlerimiz değişmeye başladı. Bizde KO-MEK le birlikte artık bu alana da girmiş olduk. Üretime doğru kursiyerlerimizi yönlendirerek tarım ve hayvancılık konusunda gerekli destekleri ve eğitimleri veriyoruz. Küresel ısınmayla ilgili en önemli konu geri dönüşüm konusunda bir bilinç yaratarak sıfır atıka doğru gitme hedefimiz olmalı. Ne kadar az kirletirsek bu dünya o kadar keyifli yaşanabilecek yer olacaktır. Geri dönüşüm alanı bizi biz yapan değerlerle buluşma alanı olmalı. Su tasarrufundan geri kazanımla üretilen ürünlere kadar herkesi teşfik etmeliyiz ve KO-MEK’te buna yönelik ürünler yapmalıyız. Biz tüm birimlerimizle hazırız sizlerde gerekli hassasiyetleri göstererek sıfır atık konusunda bir adım daha atmış olalım diye ifade etti.

KO-MEK BOHÇASI HEDİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından kursiyerler adına başkan Büyükakın’a Hereke ipek dokuma halısı hediye edildi. Artından yakında düğünü olacak olan kursiyerimize KO-MEK bohçasını hediye etti.

ESKİ ARAÇ LASTİĞİ BAHÇE MASASI OLDU

Protokol ile birlikte açılış kurdelesini kesen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindekiler sergi alnını gezdi. Birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerin olduğu sergide Başkan Büyükakın kursiyerlerle tek tek ilgilendi. Ürünleri inceleyerek bilgi alan Büyükakın özellikle geri dönüşüm ve atık ürünlerden yapılan eserleri dikkatlice inceledi. Geri dönüşüm ürünlerinden yapılan sandıklar bahçe süsleme ürünleri ve dekoratif ürünlerin daha da yaygınlaşarak her kurs merkezinde yapılmasını isteyen Büyükakın özellikle eski araç lastiğinden yapılan bahçe masasına ve atık kağıtlardan yapılan el çantalarına hayran kaldı.

BAŞKANIMIZ BİZİ CESARETLENDİRDİ

Sergi alanında geri dönümüm ürünlerinde en çok dikkat çeken ürünleri yapan Hereke KO-MEK Ahşap Boyama Kursiyeri Handan Satıcı konuşmasında; “Geri dönüşüm ürünleri ile yeni bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor araç lastiğini yoldan geçerken gördüm hemen alarak yeniden işledim ve çok güzel bir bahçe masası ortaya çıktı. Başkanımız Tahir Büyükkaın da bu konuda bizi cesaretlendirdi artık çöp atan değil dışardan atılmış ürünleri toplayarak yeni kullanıla bilir dekoratif süsler yapan kişiler haline geldik” diye ifade etti.

ÖNCEDEN ATIYORDUK ŞİMDİ TOPLUYORUZ

Bir diğer kursiyer Fatma Öztük ise konuşmasında KO-MEK sayesinde atık ürünlerden birçok ürün yaptık. Önceden atıklarımızı artık pişman olarak geri topluyoruz diye ifade etti. Atık kağıtlardan el çantaları yapan Özden Saraç ise konuşmasında geri dönüşüme destek vermek için çantalar ve panolar yapıyoruz bu sayede kullanılabilecek ürünleri çöpe gitmekten kurtarıyoruz. Hem doğaya katkıda bulunuyoruz hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz diye ifade etti. 3 gün boyunca ziyaretçiler için açık kalacak olan Körfez ilçe Sergisi vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.