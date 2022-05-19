KO-MEK’te ilk sergi müjdeler ile açıldı

İki yıl süren korona tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, bahar aylarında düzenlediği geleneksel ilçe sergilerine kavuştu. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler vatandaşlarla buluşmaya başladı. İlçe Sergilerinin ilk durağı Gölcük ve Kandıra oldu. Kandıra İlçe Sergisi’nin açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan vatandaşlara çifte müjde geldi. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kursiyerlerin ürünlerinin satışa sunulduğu Ormanya Mağazasını kent genelinde yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Ayrıca yine kadın emeğine verdikleri önem çerçevesinde tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere turizm ve hayvancılık alanlarında kursiyerleri destekleyeceklerini kaydetti.





BAŞKAN KURSİYERLERİ ANLAMLI GÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

KO-MEK’te iki yıl aradan sonra ilk ilçe sergisi heyecanı Kandıra’da yaşandı.

Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı açılışta birbirinden güzel el emeği göz nuru eserler vatandaşlar için sergilendi. Kursiyerleri bu heyecanlı ve anlamlı günlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yalnız bırakmadı. Açılışa ayrıca Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, siyasi parti temsilcileri sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.





KO-MEK HAYATIMIZDA ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURDU

Kandıra Namazgah Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılışta kursiyerler adına konuşmayı Meyve Ağaçlarında Budama kursuna gelen Huriye Okan ve Rıfat Okan çifti yaptı. KO-MEK’in hayatlarında oluşan bir boşluğu doldurduğunu ifade eden çift “KO-MEK bizim için ikinci bahar oldu” ifadelerini kullandı.





BAŞKAN TURAN’DAN TÜM KURSİYERLERE TEŞEKKÜR

Daha sonra konuşan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise, KO-MEK kurslarının önemine değinerek, bu kurslarda emeği geçen başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere tüm kursiyerlere teşekkür etti.





KURSİYERLER BİZİMLE BİRLİKTE YENİ HEDEFLER BELİRLİYOR

Kandıra ilçe Sergisi’nin açılışındaki son konuşmayı yapan Doç. Dr. Tahir Büyükakın sözlerine vatandaşları ve kursiyerleri selamlayarak başladı. Doç. Dr. Büyükakın, “KO-MEK kursları öncelikle bir şeyleri başarmak isteyenler için bir mihenk taşıdır. Burada eğitim alanlar kendi çizdikleri hedefler ile bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşıyor. Bizler de bu mutluluğa ortak oluyoruz” şeklinde konuştu.





SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ AİLE OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR

Konuşmasında KO-MEK kurslarının insanların hayatına olumlu yönde katkı sunduğuna dikkat çeken Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor. Bu da KO-MEK’in sadece bir eğitim yeri değil aile yuvası olduğunun kanıtıdır” dedi.





“KENTİN BİR ÇOK YERİNE SATIŞ YERİ AÇILACAK”

Öte yandan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasında kursiyerlere iki önemli müjde verdi. KO-MEK Sepeti Projesi ile kursiyerlerin emeklerinin vergi muafiyeti ile satışa sunulduğunu hatırlatan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bunun kursiyerlerin aile bütçelerine önemli bir katkı sağladığını söyledi. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Kursiyerlerimiz KO-MEK Sepeti ile artık ürettikleri ürünleri rahatlıkla vergi istinasız satabiliyorlar. Şimdiye kadar KO-MEK Sepeti ile binlerce el emeği göz nuru ürün satarak aile ekonomisine destek olduk. Ormanya’da açtığımız Komeksepeti Ormanya storeler gibi yerleri kentin bir çok noktasında yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.





SİZ İSTEYİN BİZ YAPALIM

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın ikinci müjdesi ise kadın emeğine yönelik geldi. Kadın emeğini her alanda desteklendiğini ifade eden Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Tıbbı aramotik bitkiler alanında kadınlarımız için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu alanda lütfen birlikte çalışalım. Büyükşehir olarak turizm, hayvancılık alanında da kadınlarımızı desteklemek istiyoruz. Bu alanlarda lütfen siz isteyin biz yapalım” diyerek girişimci kadınlara çağrıda bulundu.





ÇİFTÇİYE EN ÇOK DESTEK KOCAELİ’NDEN

Çiftçiye yönelik Büyükşehir desteğine de konuşmasında değinen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Çiftçimizin üretime devam edebilmesi için hem yakıt hem gübre desteği için toplam 110 milyon lira ayırdık. Bu miktarda destek Türkiye’nin hiç bir şehrinde yoktur. Biz her alanda yanınızdayız. Projeler için yanınızdayız. Özellikle eko-turizm, organik tarım ve aromatik bitkiler alanında bizimle birlikte çalışın” diyerek kadınlara çağrıda bulundu.





AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Konuşmaların ardında KO-MEK Bohçası nişanlı kursiyere verildi. Ardından protokolle birlikte açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından protokol hep birlikte sergi alanını gezerek, el emeği göz nuru ürünleri inceledi.





BÜYÜKAKIN, UYGULAMA BRANŞLARINA KATILDI

Kursiyerlerin ürünlerini tek tek inceleyerek bilgi alan Başkan Doç. Dr. Büyükakın sergide yer alan ürünleri çok beğendi. Kursiyerlerin uygulamalı olarak gösterdiği branş uygulamalarına da katılan Başkan Doç. Dr. Büyükakın meyve ağacı budaması yaparak aşılama gerçekleştirdi.





GÖLCÜK İLÇE SERGİSİNE YOĞUN İLGİ

Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirilen bir diğer sergi ise Gölcük

İlçe Sergisi oldu. Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen sergide kursiyerler uzun bir aradan sonra ürünlerini sergilenmekten vatandaşlar da el emeği göz nuru eserleri incelemenin keyfini çıkarttı. Sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkan Vekili İbrahim Tektaş, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tayyar, Gölcük İlçe Halk Eğitim Müdürü Necmettin Türkmen, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





“HAYALLERİNİZ İÇİN KO-MEK’E GELİN”

Sergi açılışı öncesinde KO-MEK Müzik Branşı usta öğreticileri sergi açılışına gelen konuklar için birbirinden güzel müziklerle oldukça neşeli anlar yaşattı.

İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından açılışta ilk konuşmayı kursiyerler adına Türk Mutfağı branşı kursiyeri Demet Tosun yaptı. KO-MEK’te kazandığı tecrübelerle Değirmendere’de iş yeri açtığını söyleyen Demet Tosun, “Tüm kadınların halk üniversitesi KO-MEK sayesinde hayallerini gerçekleştireceklerini umuyorum” dedi.





KAYMAKAM AKBULUT’TAN KO-MEK EĞİTİMLERİNE ÖVGÜ







Törende ikinci konuşmayı Gölcük Kaymakamı Cengiz Akbulut yaptı. Akbulut konuşmasında; KO-MEK ailesinin büyüklüğünden bahsederek, “Zaman zaman biz de KO-MEK kurslarını ziyaret ettik. Burada verilen eğitimler gerçekten çok güzel. Bu anlamada Büyükşehir Belediyesi’ne çok büyük rol düşüyor” diye ifade etti.





BU EMEK TÜM KURSİYERLERİN