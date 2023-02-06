GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli AFAD Başkanlığı depremzedeler için yardım kampanyası başlattı!

Kocaeli Valiliği, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma sebep olan deprem nedeniyle AFAD Başkanlığı tarafından depremzedelere destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Kocaeli AFAD Başkanlığı depremzedeler için yardım kampanyası başlattı!

06 Şubat 2023 Pazartesi 14:46

 Depremin meydana geldiği an itibariyle tüm destek birimlerini bölgeye yolladıklarını açıklayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremzedelere yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

“ACIMIZ ÇOK BÜYÜK”

 Yardımsever vatandaşlara teşekkür eden Vali Yavuz paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.”

“BÖLGEYE YARDIMLAR DEVAM EDECEK” 

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren gerek telefon ile arayarak gerek sosyal medya üzerinden depremden etkilenen vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapma talebi iletilmiştir. Bu talepler karşısında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda  özellikle battaniye, katalitik soba, gıda, giyim, hijyen maddeleri gibi ayni yardımların; İzmit ilçemiz, Eski Gölcük Yolunda bulunan CARREFOUR-SA (Eski Bina) binasında Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kurulan birim tarafından toplanacak olup, AFAD ve Acil Durum Başkanlığının talimatları doğrultusunda depremden etkilenen illere sevki gerçekleştirilecektir. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor
“Hatay’da büyük sıkıntı var, büyük bir afet yaşıyoruz” “Hatay’da büyük sıkıntı var, büyük bir...
Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı
- Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek - Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek
"Bölgede beklenen depremlerden biriydi"
Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos’u geçti Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos’u geçti
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, soğuk havada sokakta kalan 6 kişiyi barınma merkezine yerleştirdi....

Haberi Oku