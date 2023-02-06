Kocaeli AFAD Başkanlığı depremzedeler için yardım kampanyası başlattı!

Kocaeli Valiliği, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma sebep olan deprem nedeniyle AFAD Başkanlığı tarafından depremzedelere destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Depremin meydana geldiği an itibariyle tüm

destek birimlerini bölgeye yolladıklarını açıklayan

Kocaeli Valisi

Seddar Yavuz , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremzedelere yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

“ACIMIZ ÇOK BÜYÜK”

Yardımsever vatandaşlara teşekkür eden Vali Yavuz paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.”

“BÖLGEYE YARDIMLAR DEVAM EDECEK”

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren gerek telefon ile arayarak gerek sosyal medya üzerinden depremden etkilenen vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapma talebi iletilmiştir. Bu talepler karşısında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda özellikle battaniye, katalitik soba, gıda, giyim, hijyen maddeleri gibi ayni yardımların; İzmit ilçemiz, Eski Gölcük Yolunda bulunan CARREFOUR-SA (Eski Bina) binasında Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kurulan birim tarafından toplanacak olup, AFAD ve Acil Durum Başkanlığının talimatları doğrultusunda depremden etkilenen illere sevki gerçekleştirilecektir.