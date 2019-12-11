KOCAELİ AFAD’DAN GÖNÜLLÜLERLE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Derince Çenedağ’da gerçekleşen fidan dikme etkinliğine gönüllüler büyük ilgi gösterdi.

E-Devlet üzerinden kayıt olarak uzaktan eğitimlerini alan AFAD gönüllüleri, yüz yüze pratik eğitimlere geçmeden önce ağaç dikme etkinliği ile biraraya geldi.

İzmit Perşembe Pazarı alanında buluşarak otobüslerle Çenedağ’a çıkan gönüllüler, Körfez Orman Şefliğince gösterilen alanda çam fidanlarını birlikte dikti. Ardından 4 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaparak Çenesuyu kaynağının meydanında Kocaeli AFAD tarafından kurulan çadırda öğle yemeğini birlikte yedi.

Yemekte AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Şube Müdürleri Ümit Çiğdem, Selim Biçer, Cevat Özdemir, Canan Güçlü ve Adem Süer’i tek tek gönüllülere tanıttı.

“GÖNÜLLÜLER BAŞTACIMIZ”

Çadır programında AFAD gönüllülük sistemini anlatan Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, “gönüllülerimiz bizim sahadaki elimiz ayağımız gözümüzdür” dedi. Gönüllülük sisteminin üç modül halinde geliştirildiğini ifade eden Tekoğul, temel afet bilinci içerikli uzaktan eğitimin ilk modülü oluşturduğunu, daha ileri düzeyde üst modül eğitimlerini de almak isteyen gönüllülerimizin basit arama kurtarma gibi bilgilerle donatılacağını söyledi. Tekoğul, bir depremden sonra kurtarılanların % 80’nin ilk saatlerde kurtarıldığı gerçeği ile ilk 72 saatte profesyonel ekiplerin gelememe ihtimalinin, duyarlı ve bilgili gönüllüleri arttırmayı zorunlu kıldığını, müdahale donanımına erişen gönüllüleri bu nedenle “baştacı” olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Ayrıca her geçen gün artan ve şu an 645 sayısına ulaşan Kocaeli Gönüllülerinin İl nüfusuna oranının Türkiye birinciliği tablosunu ortaya koyduğunu aktaran Tekoğul, bu durumun ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Etkinliğe destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, İSU Genel Müdürlüğüne ve Orman İşletme Müdürlüğüne ve kış koşullarında etkinliğe katılarak duyarlılıklarını sergileyen gönüllülere teşekkür eden Tekoğul, birlikteliği sağlama adına gönüllülerle çeşitli farkındalık programlarında bundan böyle de biraraya geleceklerini söyledi.

AFAD İl Müdürlüğü personeli ile gönüllülerin birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile fidan dikme etkiliği sona erdi.