Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yürüyüş Yolu projesini tanıttı

Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yürüyüş Yolu'nun tarihi ve kültürel mirasa sadık kalınarak yeniden düzenleneceğini belirtti.

İnsanların mutlu bir şekilde yürüyecekleri odak noktaları oluşturacaklarını aktaran Büyükakın, çalışmanın esnafı mağdur etmeden en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Büyükakın, Yürüyüş Yolu'nda kot farkının indirileceğini ve araç yollarının da yükseltilerek eşit seviyeye getirileceğine işaret ederek, Hürriyet Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını, Cumhuriyet Caddesi'nin daha kontrollü bir şekilde trafiğe açık olacağını anlattı.

Esnafın mağdur olmaması için 3 etaplı bir çalışma yürüteceklerini aktaran Büyükakın, "Çalışma süresince esnafımızın işine engel olmamak için kaldırımları hızlı bir şekilde yapacağız. Gece-gündüz çalışarak 8 ay gibi bir zamanda projeyi tamamlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükakın, ambulans ve itfaiyenin geçiş güzergahının da bulunacağını, yük indirme-bindirme için düzenlemeler yapılacağını belirtti.

Mimar Mucip Ürger de projeyle ilgili sunum yaptı.