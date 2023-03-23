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Kocaeli Büyükşehir, Hatay Defne’ye İki Ramazan Çadırı Kurdu

Kocaeli Büyükşehir, Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu iki ramazan çadırında iftar ve sahur yemeği verecek.

Kocaeli Büyükşehir, Hatay Defne'ye İki Ramazan Çadırı Kurdu

23 Mart 2023 Perşembe 13:14

 
 
 Kocaeli Büyükşehir, Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu iki ramazan çadırında iftar ve sahur yemeği verecek.   
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı için Hatay’ın Defne ilçesine 2 ramazan çadırı kurdu. 250 metrekare alan üzerine kurulan Ramazan çadırında Antikkapı tarafından günlük iftar ve sahur yemeği verilecek. Enkaz kaldırma ve konaklama alanlarının kurulumu başta olmak üzere birçok alanda çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir, böylece bölgedeki vatandaşların Ramazan ayında rahat iftar ve sahur yapabilmesi için de gerekli önlemleri aldı. Çadırların kurulumunda ekiplere çadır kent, hastane ve konteyner kent kurulumunda olduğu gibi yine bölgede bulunan Mehmetçik yardımcı oldu. 





                                        


İHA
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