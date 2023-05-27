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Kocaeli Cumhurbaşkanı Seçimi'ne Hazır

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Kocaeli'de sandıklar kurulmaya başlanırken, hazırlıklarda sona gelindi.

Kocaeli Cumhurbaşkanı Seçimi'ne Hazır

27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:53

  14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi, yüzde 50+1 salt oy çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. Vatandaşlar, 28 Mayıs Pazar günü 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. cumhurbaşkanını seçmek için tekrardan oy kullanacak. Seçime saatler kala Kocaeli'deki okullarda hazırlıklar başladı. Oy kullanılacak okullara getirilen şeffaf sandık ve oy kullanma kabinleri sandık görevlilerine teslim edildi. Sınıflarda seçim düzeni oluşturularak, kabinler ve şeffaf sandıklar yerlerine yerleştirildi. Yüksek Seçim Kurulunca eğitim verilen görevliler, seçime hazır olduklarını dile getirdiler.  
  Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. 
 


İHA
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KocaeliGebzeEskihisarİzmit
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