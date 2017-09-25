Kocaeli Devlet Hastanesi hizmete açılıyor

1999 depreminden sonra hasar gören başta acil servisi ve bazı birimleri halen prefabrike yapılarda hizmet veren Kocaeli Devlet Hastanesi nihayet yeni hizmet binasına kavuşuyor. Birimleri farklı yerde olan, hasta ve çalışanlar için büyük sıkıntıya neden olan Kocaeli Devlet Hastanesi yeni bina için uzun süredir bekliyordu. Eski Orman İşletme Müdürlüğü alanı üzerinde yapılan hastane binası tamamlandı.

BAKANLIK TESLİM ALDI

Hastanesi binası, 45 bin metrekare alan üzerinde yapıldı. Bodrum ve zemin ile birlikte 8 kattan oluşan yeni hastane binası, yoğun bakım üniteleri ve acil servis dışında 200 yatağı olacak yeni hastanede bin 500 metrekarelik acil servisi yer alacak. Acil serviste aynı anda 40 hastaya müdahale edilebilecek. 38 yoğun bakım ünitesinin olacağı hastanede bin 200 personel çalışacak. Geçtiğimiz hafta yüklenici firma hastane binasını Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim etti.

BAKANLIK, BİNAYI İNCELEDİ

Yeni hastane binasını incelemek ve kabulünü teslim almak için geçtiğimiz hafta ilimize gelen Sağlık Bakanlığı uzmanları binada inceleme yaptı. İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve firma yöneticilerinin de hazır bulunduğu inceleme gezisinde Bakanlık, binanın geçici kabulünü teslim aldı. Binanın hastalara hizmet verecek iç kısmında bulunan eksiklikleri tespit edilerek, yüklenici firmadan giderilmesini istenecek.

63,8 MİLYONA MAL OLDU

Yeni hastane binası 63 milyon 844 bin TL’ye mal oldu. Yeni bina yüzde yüz hizmete açılıp hasta kabulüne başlandığında eski bina yıkılacak. Yıkılacak eski binanın yerine ise 400 araçlık park yeri ve yeşil alan yapılacak. İnşaat çalışmaları uzun süren Kocaeli Devlet Hastanesi, hizmete açıldığında bölgesinin de en görkemli hastanelerinden olacak.

HİZMETE GİRİNCE NELER DEĞİŞECEK?

Kocaeli Devlet Hastanesi faaliyete geçmesiyle, hem hastalar hem de sağlık çalışanları için neler değişecek? Yeni hastane tam anlamıyla faaliyete girince, hastane fonksiyonları ve fiziki hizmet her anlamda değişecek. Karşılama hizmetlerinden, hasta çıkış işlemlerine kadar her aşama bir düzen içerisinde olacak. Ayrıca hastanenin, şehrin göbeğinde bulunmasından dolayı, eski hastanedeki acil yetersizliği tam anlamıyla ortadan kalkacak.

SIFIR CİHAZLAR VE TEFRİŞATLAR

Yeni hastanenin, kendisi gibi yeni cihazları ve tefrişat malzemeleri olacak. Eski binadan evrak ve dokümantasyon haricinde, tefrişat transferi olmayacak. Sağlık Bakanlığı, yeni hastanede kullanılacak yeni cihazları ve hastane içindeki tefrişatları aldı. Kurulum işlemleri ise, geçici teslimdeki eksiklikler giderildikten sonra yapılacak.

TRAFİK DURUMU RAHATLAYACAK

Diğer bir sorun ise mevcut hastanenin bulunduğu yerde ve çevrede yeterli araç park alanın olmayışı büyük sorun oluşturuyor. Yeni Devlet Hastanesi buna da bir çözüm getirebilecek. 400’e yakın aracın park edebileceği otoparkla hastaların araçlarının park etme ihtiyacı karşılanacak. Bölgede araç trafiği, hastanenin faaliyete geçmesi ve yeni otoparkın yapılmasıyla rahatlayacak.