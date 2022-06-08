KOCAELİ GENELİNDE YOĞUN ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kocaeli genelinde altyapı yenileme ve yeni hat çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları ile kazı alanları çökme süreci tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında onlarca ekip ile asfalt serim, asfalt yama, parke ve bordür çalışmaları yapılıyor.

YATIRIM ATAĞI SÜRÜYOR

Çeşmeden akan içilebilir suyun korunması, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı içme suyunda kayıp kaçaklarının azaltılması, yüzey sularının düzenli akışının sağlanması, sanayi ile birlikte sürekli artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve korunması gibi nedenlerle Kocaeli genelinde, içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı hatları yenileniyor. 2004 yılından bu yana İl genelinde altyapı hatlarının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanlarının sağlıklı altyapı hatlarına kavuşturulması için binlerce kilometre uzunluğunda çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalar nedeniyle içme suyunda kayıp kaçak oranı yüzde 26 seviyelerine indirildi, sıfır kirlilik ilkesi ile yapılan yüzde 100 atıksu arıtma ile çevre kirliliğinin önüne geçildi.





YOĞUN ÇALIŞMALAR

Kocaeli genelinde yaklaşık 19 bin km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı işleten ve yenileme çalışmalarını sürdüren KBB İSU Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının yenilenmesi sırasında bozulan yolların üstyapılarını da gerçekleştiriyor. İlçe belediyeleri ile protokol imzalayan İSU Genel Müdürlüğü, altyapı ile kazı alanlarının çökme süreci tamamlanan bölgelerde, program çerçevesinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.









İL GENELİNDE ÇALIŞMALAR

Körfez, Derince, İzmit, Gölcük, Başiskele, Gebze, Kartepe, Karamürsel, Darıca, Dilovası ilçelerinde onlarca ekip, havaların ısınması ile birlikte üstyapı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, kazı alanları çökme süreci tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt serim ve asfalt yama ile parke ve bordür çalışmalarını yapıyor. Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar da vatandaşların yaya ve araç kullanımına açıldı.





